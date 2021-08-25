Demet Özdemir, kıvrak dans videosuyla takipçilerinden tam not aldı

Sosyal medya hesabından yaptığı her paylaşımla adından söz ettiren Demet Özdemir, dans performansıyla takipçilerinden tam not aldı. Fit hali dikkat çeken oyuncunun esnekliği ise dikkatlerden kaçmadı.

Son olarak TV8 ekranında yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde başrol oynayan Demet Özdemir, şarkıcı Oğuzhan Koç'la yaşadığı birlikteliğin yanı sıra paylaşımlarıyla da gündemden düşmüyor.

KIVRAK DANS VİDEOSUNU PAYLAŞTI

Oyunculuğun yanı sıra dansa olan tutkusuyla da bilinen Özdemir, 13,9 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından kıvrak figürler sergilediği bir dans videosunu yayınladı. Oyuncunun "Biz geldik" notuyla partnerini etiketlediği video, 2,2 milyondan fazla görüntülendi.

Özdemir, kısa sürede sosyal medyada binlerce kez paylaşılan videosundaki performansı için sevenlerinden de tam not aldı.