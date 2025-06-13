Demet Özdemir'in ablası kimdir? Derya Özdemir kaç yaşında, nereli?

Demet Özdemir'in ablası kimdir? Derya Özdemir kaç yaşında, nereli?
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Demet Özdemir'in ablası kimdir? sorusu, ünlü oyuncunun hayatına dair merak edilen detaylar arasında yer alıyor. Güzelliği ve yeteneğiyle ekranlarda sıkça yer bulan Demet Özdemir'in ablası, Derya Özdemir'dir.

Modellik ve dansçılık kariyeriyle tanınan Derya Özdemir, aynı zamanda kardeşi Demet Özdemir'in hayatında önemli bir rol üstlenmiştir. Birçok kişi, Demet Özdemir'in ablasını merak ediyor. Peki, Demet Özdemir'in ablası kimdir? Derya Özdemir kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

DERYA ÖZDEMİR KİMDİR?

Derya Özdemir, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde doğmuş, genç yaşta ailesiyle birlikte İstanbul'a taşınmıştır. İstanbul'a taşındıktan sonra modellik ve dansçılık yapmaya başlayan Özdemir, ilk olarak "Çarkıfelek" programında Mehmet Ali Erbil ile tanıştıktan sonra Neşe Erbek Ajansı'na kayıt yaptırmıştır. Ardından çeşitli katalog ve dergi çekimlerinde yer almış, reklam filmlerinde rol almıştır.

Derya Özdemir'in dikkat çeken bir diğer çalışması ise 2004 yılında Mustafa Sandal'ın "İsyankar" adlı müzik klibinde rol almasıdır. Bu projeyle adını geniş kitlelere duyuran Derya Özdemir, sanat dünyasında farklı alanlarda da aktif olmuştur.

Demet Özdemir, verdiği bir röportajda ablasının kendisi için ne kadar fedakarlık yaptığını şu sözlerle ifade etmiştir:

"Bizimkiler boşanınca evin erkeği ablam oldu. Çok para kazanamamasına rağmen beni kolejde okuttu. Hem katalog çekimlerine gidiyordu hem dans ediyordu. Çift işte çalışarak baktı bize."

Demet Özdemir'in ablası kimdir? Derya Özdemir kaç yaşında, nereli?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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