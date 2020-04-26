Demet Özdemir ile Serenay Sarıkaya'nın aşk piştisi İki ünlü oyuncu Kerem Bürsin ile Demet Özdemir'in yakınlaştığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.

İki ünlü oyuncu Kerem Bürsin ile Demet Özdemir'in yakınlaştığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Dizi setlerine ara verildiği için birbirlerine zaman ayırabilen ikili, son olarak bir arkadaşlarının evinde bir araya geldi. İki ünlü oyuncunun arasında filizlenen samimiyetin nasıl ilerleyeceği ise merak konusu oldu.



