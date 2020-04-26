Demet Özdemir ile Serenay Sarıkaya'nın aşk piştisi
İki ünlü oyuncu Kerem Bürsin ile Demet Özdemir'in yakınlaştığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.
26.04.2020 10:42 | Son Güncelleme: 26.04.2020 10:42
İki ünlü oyuncu Kerem Bürsin ile Demet Özdemir'in yakınlaştığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Dizi setlerine ara verildiği için birbirlerine zaman ayırabilen ikili, son olarak bir arkadaşlarının evinde bir araya geldi. İki ünlü oyuncunun arasında filizlenen samimiyetin nasıl ilerleyeceği ise merak konusu oldu.
Kaynak: Snob Magazin