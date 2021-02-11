Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'tan radikal karar!
11.02.2021 11:46 | Son Güncelleme: 11.02.2021 11:50
S¸arkıcı Ogˆuzhan Koc¸ (35) ile oyuncu Demet O¨zdemir'in (28) ilis¸kisi, yeni yılın ilk gu¨nlerinde ortaya c¸ıkmıs¸tı. As¸kları dolu dizgin devam eden ikilinin yeni bir karar aldıgˆı iddia edildi.
Posta'dan Ali Keser'in haberine go¨re; ayrı ayrı evlerde yas¸ayan c¸ic¸egˆi burnunda sevgililer, aynı c¸atı altında oturmaya karar verdi.
Ogˆuzhan Koc¸, Levent'te home office olarak kullandıgˆı villasını tadilata soktu. S¸u an bir otelde kalıyor. Yakın arkadas¸ı Rıfat Yu¨zu¨ak ile Nis¸antas¸ı'nda oturan Demet O¨zdemir tadilat bitiminde as¸k yuvalarına tas¸ınacak.
Kaynak: Snob Magazin