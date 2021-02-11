Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'tan radikal karar!
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Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'tan radikal karar!

11.02.2021 11:46 | Son Güncelleme: 11.02.2021 11:50
Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'tan radikal karar!

S¸arkıcı Ogˆuzhan Koc¸ (35) ile oyuncu Demet O¨zdemir'in (28) ilis¸kisi, yeni yılın ilk gu¨nlerinde ortaya c¸ıkmıs¸tı. As¸kları dolu dizgin devam eden ikilinin yeni bir karar aldıgˆı iddia edildi.

Posta'dan Ali Keser'in haberine go¨re; ayrı ayrı evlerde yas¸ayan c¸ic¸egˆi burnunda sevgililer, aynı c¸atı altında oturmaya karar verdi.

Ogˆuzhan Koc¸, Levent'te home office olarak kullandıgˆı villasını tadilata soktu. S¸u an bir otelde kalıyor. Yakın arkadas¸ı Rıfat Yu¨zu¨ak ile Nis¸antas¸ı'nda oturan Demet O¨zdemir tadilat bitiminde as¸k yuvalarına tas¸ınacak.

Kaynak: Snob Magazin

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