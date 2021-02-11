Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'tan radikal karar!

S¸arkıcı Ogˆuzhan Koc¸ (35) ile oyuncu Demet O¨zdemir'in (28) ilis¸kisi, yeni yılın ilk gu¨nlerinde ortaya c¸ıkmıs¸tı. As¸kları dolu dizgin devam eden ikilinin yeni bir karar aldıgˆı iddia edildi.