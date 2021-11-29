Magazin dünyasının gözde çiftlerinden Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'tan kötü haber geldi. Takvim'in haberine göre hayranları tarafından birbirlerine çok yakıştırılan çift, kısa bir süreliğine de olsa ayrılık yaşadı. Magazin dünyasına bomba gibi düşen ayrılık haberi ikilinin hayranlarını üzdü. İnternette Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç ayrıldı mı? Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç neden ayrıldı? soruları aratıldı.

DEMET ÖZDEMİR İLE OĞUZHAN KOÇ AYRILDI MI?

O Ses Türkiye'nin çekimlerinden ve müzik çalışmalarından dolayı yoğun bir dönem yaşayan, Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç,tartışma yaşadı. Kısa bir süre ayrı kalan çift, birbirlerinden özür dileyip aşklarına kaldıkları yerden devam etti.

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