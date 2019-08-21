Demet Özdemir ile aşk yaşayan Kaan Yıldırım kimdir?

21.08.2019 11:49

Kaan Yıldırım ile Demet Özdemir, arkadaşlarıyla birlikte Bodrum'da görüntülendi. Oyuncu çift arasında çıkan aşk söyleri sonrasında internette Kaan Yıldırım kimdir, kaç yaşında gibi aramalar yapılmaya başladı. Peki, Erkenci Kuş'un yıldızı Demet Özdemir ile ismi geçen oyuncu Kaan Yıldırım kimdir, kaç yaşında?

KAAN YILDIRIM KİMDİR?

Genç oyuncu Yıldırım, 24 Aralık 1986 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İngiltere Londra Brunel Üniversitesi Pazarlama Bölümünden mezun oldu. Başkent İletişim Bilimleri Akademisi'nde oyunculuk eğitimi aldı.

Oyunculuk kariyerine 'Kayıp' dizisinde Kadir karakterini canlandırarak başlayan Kaan Yıldırım, asıl çıkışını başrollerinde Uğur Polat, Sevtap Özaltun, Erkan Kolçak Köstendil, Şebnem Bozoklu'nun oynadığı 'Ulan İstanbul' adlı dizisiyle yaptı. 2015 yılında başrollerini Ezgi Eyüboğlu ile üstlendiği bir yaz dizisi olan 'Adı Mutluluk' dizisinde Batu Değirmenci karakterini canlandırdı. 2016'da 'Kalbim Yangın Yeri' dizisinde Volkan karakteri ile yer alırken, 2017 yılında 'Klavye Delikanlıları' dizisinde oynadı. 2018'de 'İnsanlık Suçu'nda Cemal karakteri ile bulundu. Öte yandan 2014 yılında 'Ümmü Sibyan: Zifir', 2015 yılında da Yok artık sinema filmlerinde yapımcı olarak görev yaptı.

14 Mayıs 2016 yılında Ezgi Eyüboğlu ile Esma Sultan Yalısı'nda dünyaevine giren oyuncu çift, sürpriz bir kararla 26 Haziran 2019 tarihinde boşandı.