Demet Özdemir hakkında bomba iddia!

Son olarak 'Doğduğun Ev Kaderindir' dizisinde rol alan Demet Özdemir hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte o iddianın perde arkası...

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Star TV yeni sezon için Ay Yapım'la bomba bir dizi anlaşması yaptı. 1980'lerde yayınlanan Amerikan yapımı "Hanedan" dizisi ülkemize uyarlanıyor.

Netflix'te yayınlanan yeni versiyonu izlenme rekoru kıran dizi Dallas'tan sonra en çok izlenen pembe dizi unvanının da sahibi…

Oldukça varlıklı olan 2 ailenin çocukları ve yaşadıkları kıyasıya çekişmelerin anlatıldığı dizinin yerli versiyonu için şu günlerde hummalı bir çalışma yapılıyor.

Dizi için teklif giden oyuncular arasında Demet Özdemir de var. Özdemir tatil dönüşü aldığı çok sayıda teklif arasından seçim yapacak.

Aşklarıyla magazin dünyasının en çok konuşulan çiftleri arasında yer alan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un ayrıldığı iddia edilmişti. Geçtiğimiz hafta Bodrum havaalanında görüntülenen çift, "Sürekli ayrılık haberleri çıkıyor. Ama ayrılık yok" demişti.

Kaynak: Snob Magazin