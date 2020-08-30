Demet Özdemir dans ettiği görüntüleri paylaşınca beğeniler yağmur olup yağdı "Doğduğun Ev Kaderindir" dizisinin başrol oyuncusu Demet Özdemir, sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştığı dans videosuyla beğenileri topladı.

"Erkenci Kuş" ve "Doğduğun Ev Kaderindir" adlı dizilerdeki rolleriyle de tanınan ünlü oyuncuDemet Özdemir, dans ettiği görüntüleri sosyal medya platformu Instagram'dan paylaşınca yer yerinden oynadı. Dans tutkusuyla bilinen oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sosyal medyada gündem oldu.

"DANS ETMEK HİÇ FENA FİKİR DEĞİL"

Dans hünerlerini sergileyen güzel oyuncu, kıvrak hareketleriyle binlerce beğeni aldı. Dans paylaşımının altına, "Biz biraz eğlendik. Zaman varken biraz dans etmek hiç fena fikir değil" notunu da düştü.