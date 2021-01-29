Demet Alişan Konuğu Kadir Demir kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

Demet Alişan Konuğu Kadir Demir kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Kadir Demir hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

DEMET ALİŞAN KONUĞU KADİR DEMİR KİMDİR?

Gastroenteroloji Uzmanı, Prof. Dr. Kadir Demir, İstanbul Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesidir.

Kadir Demir, 1964 yılında Gaziantep'te doğdu. İlk ve orta öğrenimini Gaziantep'te tamamladı. 1983 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 1989 yılında dönem birincisi olarak mezun oldu. İstanbul Tıp Fakültesi'nde 1995 yılında iç hastalıkları uzmanı, 2000 yılında gastroenteroloji doçenti oldu ve 2006 yılında profesör kadrosuna atandı.

Mide, bağırsak ve karaciğer hastalıkları konusunda 120'nin üzerinde ulusal ve uluslararası yayımlanmış çalışması bulunan Prof. Dr. Kadir Demir, halen İstanbul Tıp Fakültesi'ndeki çalışmalarına devam ediyor.

Prof. Dr. Kadir Demir'in profesyonel anlamda özel ilgi alanları arasında dispepsi, reflü hastalığı, hassas barsak, karaciğer yağlanması ve kronik hepatitler bulunuyor.