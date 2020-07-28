Demet Akalın, yurt dışından alışveriş yaparken dolandırıldı Ünlü şarkıcı Demet Akalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kredi kartı dolandırıcılığına maruz kaldığını söyleyerek isyan etti.

Sosyal medya hesabını en aktif kullanan isimlerin başında gelen şarkıcı Demet Akalın, sabah saatlerinde Twitter hesabından yaptığı paylaşımda dolandırıcıların kurbanı olduğunu söyledi.

YURT DIŞINDAN ALIŞVERİŞ YAPARKEN DOLANDIRILDI

Maruz kaldığı olayı Twitter hesabından paylaşan Akalın, "Sabah sabah kredi kart dolandırıcılığı! Vallahi dikkat edin bak benimkini bir de dolar üstünden çekmişler! Sabah sabah rüyanızda mı gördünüz kardeşim beni?" dedi.

Ardından aylardır alışveriş yapmadığı kredi kartından oyun konsolu alındığını söyleyen şarkıcı, yapılan harcamanın da yurt dışından olduğunu dile getirdi.