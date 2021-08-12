Demet Akalın, yaptığı yazım yanlışını eleştiren takipçisini verdiği tek cümlelik yanıtla susturdu

Sosyal medya hesabından Afganlarla ilgili yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Demet Akalın, son olarak "Şu an içinde Afganistan geçen hiçbir şey görmek istemiyorum" şeklinde bir paylaşım yaptı. Ünlü şarkıcı, yaptığı paylaşımdaki yazım yanlışlarını eleştiren takipçisine ise "Sen yakında bu kadar Türkçe konuşanı da bulamayacaksın" sözleriyle yanıt verdi.

Demet Akalın, son dönemlerde Türkiye'ye akın eden Afgan mültecilerle ilgili tepkisini sosyal medya hesabından dile getirmeye devam ediyor. Ünlü şarkıcı son olarak "Şu an içinde Afganistan geçen hiçbir şey görmek istemiyorum" şeklinde bir paylaşım yaparak tepkisini dile getirdi.

"YAKINDA BU KADAR TÜRKÇE KONUŞANI DA BULAMAYACAKSIN"

Paylaşımlarında yaptığı yazım yanlışları ile zaman zaman gündem olan Akalın'ın bir takipçisinin "Türkçe konuş abla" şeklindeki sitemine verdiği yanıt da manidardı. Ünlü şarkıcı, takipçisinin eleştirisine "Sen yakında bu kadar Türkçe konuşanı da bulamayacaksın" sözleriyle karşılık verdi.

İşte Akalın ve takipçisi arasında geçen o diyalog;