Demet Akalın, yaptığı yazım yanlışını eleştiren takipçisini verdiği tek cümlelik yanıtla susturdu
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Demet Akalın, yaptığı yazım yanlışını eleştiren takipçisini verdiği tek cümlelik yanıtla susturdu

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Magazin

Sosyal medya hesabından Afganlarla ilgili yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Demet Akalın, son olarak "Şu an içinde Afganistan geçen hiçbir şey görmek istemiyorum" şeklinde bir paylaşım yaptı. Ünlü şarkıcı, yaptığı paylaşımdaki yazım yanlışlarını eleştiren takipçisine ise "Sen yakında bu kadar Türkçe konuşanı da bulamayacaksın" sözleriyle yanıt verdi.

Demet Akalın, son dönemlerde Türkiye'ye akın eden Afgan mültecilerle ilgili tepkisini sosyal medya hesabından dile getirmeye devam ediyor. Ünlü şarkıcı son olarak "Şu an içinde Afganistan geçen hiçbir şey görmek istemiyorum" şeklinde bir paylaşım yaparak tepkisini dile getirdi.

"YAKINDA BU KADAR TÜRKÇE KONUŞANI DA BULAMAYACAKSIN"

Paylaşımlarında yaptığı yazım yanlışları ile zaman zaman gündem olan Akalın'ın bir takipçisinin "Türkçe konuş abla" şeklindeki sitemine verdiği yanıt da manidardı. Ünlü şarkıcı, takipçisinin eleştirisine "Sen yakında bu kadar Türkçe konuşanı da bulamayacaksın" sözleriyle karşılık verdi.

İşte Akalın ve takipçisi arasında geçen o diyalog;

Demet Akalın, yaptığı yazım yanlışını eleştiren takipçisini verdiği tek cümlelik yanıtla susturdu
Demet Akalın, yaptığı yazım yanlışını eleştiren takipçisini verdiği tek cümlelik yanıtla susturdu
olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
Haberler.com - Magazin Haberleri
Haber Yorumları (5)
AHMET AKGÜL: afganları savunan çocuk, neden savunduğunu biliyor mu acaba! afganlar ülkede çoğalsın bak nasıl eroin, uyuşturucu, hap, afyon, cinayet, zina..vb. nasıl tavan yapacak. cahil olmamak lazım.
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FAKIR: yani bu avrat doğru söylüyor
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TARAFSIZGÖRÜŞ: Demet in Türk tarihinden haberi yok galiba. Bin yıldır Biz Asya ve ARap ülkeleriyle iç içe ticari olarak birlikte yaşıyoruz Türklüğümüzü kaybetmedik çok şükür ama bugün Avrupai kelimeler dilimizi işgal etti.
Cevap Yaz 5 3 Yayından Kaldır
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Demet Akalın, yaptığı yazım yanlışını eleştiren takipçisini verdiği tek cümlelik yanıtla susturdu - Haberler Magazin
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