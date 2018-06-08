Demet Akalın ve Nur Yerlitaş, Bülent Ersoy'a Doğum Günü Hediyesi Olarak Mücevher Aldı
Cumartesi günü 66'ıncı yaşını kutlamaya hazırlanan Bülent Ersoy'a yakın dostlarından adeta mücevher yağdı.
Doğum günü öncesi değerli hediyelere boğulan Bülent Ersoy'a aralarında Demet Akalın ve Nur Yerlitaş'ın da olduğu yakın arkadaşları mücevher hediye etti.
DEMET PIRLANTA YÜZÜK, NUR'DA ALTIN KOLYE ALDI
Demet Akalın, yakın arkadaşı Bülent Ersoy'a pırlanta yüzük, modacı Nur Yerlitaş ise Versace imzalı 9 bin TL'lik altın kolye hediye etti.
MÜCEVHERLERE DÜŞKÜNLÜĞÜYLE BİLİNİYOR
Bülent Ersoy mücevherlere olan düşkünlüğü ile biliniyor. Sanatçı sık sık yüklü miktarda paralar harcayarak koleksiyonuna yeni parçalar ekliyor.
GECE YARISI 127 BİN TL'LİK ALTIN ALMIŞTI
Nişantaşı'nda gece yarısı kuyumcu açtırdı. Diva, yüklü miktarda altın alışverişi yaptı ve tamı tamına 127 bin TL harcadı.
YORUMLAR (18)
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KORKUYORUMCevap Yaz Yayından Kaldır
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Bu artis tayfasına birileri,Kabir suallerini ve Ahirette insanların başına gelecek olayları öğretseler,Çok büyük iyilik etmiş olurlar.Cevap Yaz 3 1 Yayından KaldırRAMBO DORTMUND: Aynen Katılıyorum Gurbetçi Dayı.1 Yayından KaldırAK KARA: Sen kendine et bu sualleri başkası seni ilgilendirmezYayından Kaldır
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Bülente ramazan ayından girmişler fakir fukaraya rızıktan çıkmışlar arkadaşım bu ülkede bak yolsuzluk yol oldu bakanlara milyon dolarlar verildi yargıya bile çıkarmadan hasır altı ettiniz hayırsever iş adamı dediniz adam kirli çamarınızı abd mahkemesinde çıkardı toplumsal bukadar ahlak erozyonu yaşanırken nerdeydiniz o giden paralar milletin vergisiydi burda bülentin arkadaşı almış sizeneCevap Yaz 2 Yayından Kaldır