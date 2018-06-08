Demet Akalın ve Nur Yerlitaş, Bülent Ersoy'a Doğum Günü Hediyesi Olarak Mücevher Aldı

Doğum günü öncesi değerli hediyelere boğulan Bülent Ersoy'a aralarında Demet Akalın ve Nur Yerlitaş'ın da olduğu yakın arkadaşları mücevher hediye etti.

DEMET PIRLANTA YÜZÜK, NUR'DA ALTIN KOLYE ALDI

Demet Akalın, yakın arkadaşı Bülent Ersoy'a pırlanta yüzük, modacı Nur Yerlitaş ise Versace imzalı 9 bin TL'lik altın kolye hediye etti.

MÜCEVHERLERE DÜŞKÜNLÜĞÜYLE BİLİNİYOR

Bülent Ersoy mücevherlere olan düşkünlüğü ile biliniyor. Sanatçı sık sık yüklü miktarda paralar harcayarak koleksiyonuna yeni parçalar ekliyor.

GECE YARISI 127 BİN TL'LİK ALTIN ALMIŞTI

Nişantaşı'nda gece yarısı kuyumcu açtırdı. Diva, yüklü miktarda altın alışverişi yaptı ve tamı tamına 127 bin TL harcadı.