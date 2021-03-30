Demet Akalın TikTok kurbanı oldu! Küçük kızı, canlı yayınını izlediği kişiye tam 7 bin TL gönderdi

Ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın 7 yaşındaki kızı Hira Kurt, TikTok canlı yayınında bilmeden bastığı para gönderme butonlarıyla izlediği kişiye tamı tamına 7 bin TL gönderdi. Kredi kartındaki ödemeleri görünce büyük bir şaşkınlık yaşayan Akalın ise "Bu nasıl bir sahtekarlık, dolandırıcılık bu" diye isyan ederek tüm anne ve babaları uyardı.

Hafta içi her gün Star TV ekranlarında Alişan ile program sunan Demet Akalın, dün ilginç bir olay yaşadı. 7 yaşındaki Hira, ailesinin telefonunu alarak TikTok'tan bir canlı yayın izlemeye başladı. Hira'yı gören TikTok fenomeni ise "Çiçek emojisine bas" diyerek kendisine para göndertti.

KREDİ KARTINDAN 7 BİN TL ÇEKİLDİ

Yaşadığı olaya sosyal medya hesabından öfke kusan ünlü şarkıcı, "Bütün anne ve babalar beni iyi dinlesin. Bugün ben yayındayken Hira da ders arasındayken TikTok'a giriyor ve bir kızın canlı yayınını açıyor. Kız 'Bana çiçek gönder böcek gönder, teşekkür ederim Hira' demiş. Ve kredi kartımdan 7 bin TL çekiliyor. TikTok fenomeniyle görüştüm 'Bunun muhatabı Apple' diyor. Apple'a başvurduk oradan geri dönüş yok. Bu resmen bir hırsızlık. Çocuklar bunlara maruz kalıyor gerçekten çok ayıp. Ne kadar ayıp ne kadar günah" dedi.

Akalın paylaşımında tüm anne ve babaları bu konuda dikkatli olması için de uyarmayı ihmal etmedi.

"BEN HİRA'DAN 30 KURUŞLUK BİR GÜL İSTEDİM SADECE"

Hira Kurt'un farkında olmadan para gönderdiği Özgür Balakar isimli fenomen de Instagram hesabından konu hakkında açıklama yaparak şunları söyledi: "Ben canlı yayın yaparken birileri pahalı hediyeler gönderdi. Profiline girdiğimde de Hira yazıyordu. Sonra bana onun Demet Akalın'ın kızı olduğunu söylediler. Biz de geçenlerde Demet Akalın'ın evine gitmiştik Hira'yı görmek için. Ben de onun olduğunu görünce teşekkür ederek Demet Akalın'ın kızı Hira isen bir tane gül gönder dedim. Gönderilen gül emojisinin fiyatı da 30 kuruş. O da gönderdi."

"SOYGUNCU DENMESİNE KALBİM KIRILDI, PARYI GERİ GÖNDERİRİM"

"Burası böyle bir platform, biz bu hediyeleri zorla çekmiyoruz kimseden onlar gönderiyor. Bize soyguncu demen beni gerçekten çok kırdı. Parayı geri gönderirim Demet Abla. Sakin ol, sakinleş. Tek derdimiz para olsun."

Fenomenin bu sözlerine sinirlenen Demet Akalın ise geri alacağı parayı çocuklar için kullanacağını ve bu konuyu avukatı aracılığıyla çözeceğini söyledi.