Demet Akalın: "Başka Özlem tanımıyorum"

15.01.2020 13:41 | Son Güncelleme: 15.01.2020 13:41

Bir kadın arkadaşı ile birlikte geldiği alışveriş merkezinde görüntülenen ve uzun süre alışverişin keyfini çıkaran Akalın, alışveriş turu sonrası Markalar Sokağı'nda bulunan Zuma Restoran'a giderek burada basın danışmanı ile birlikte yemek yedi.

Alışveriş merkezinden ayrılacağı sırada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akalın, Selin Ciğerci ile olan küslüklerinin devam edip etmediği hakkında ki soruları cevapsız bırakırken, Cigerci'nin Özlem Ada Şahin'in fotoğrafını beğenip, yorum yapmasını gördünüz mü? sorusuna verdiği cevap ile herkesi şaşırttı. İlk başta hangi Özlem diyerek tanımadığını ima eden Akalın, muhabirlerin şarkıcı Berkay'ın eşinin olduğunu söylemesi ile, "Benim hayatımda bir tane Özlem var oda Özlem Yıldız. Başka Özlem tanımıyorum." diyerek aracın camını kapatarak alışveriş merkezinden ayrıldı.