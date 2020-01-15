Demet Akalın: "Başka Özlem tanımıyorum"
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Demet Akalın: "Başka Özlem tanımıyorum"

Pop müziğin önemli isimlerinden Demet Akalın geride bıraktığımız gün İstinyePark'da objektiflere yansıdı

15.01.2020 13:41 | Son Güncelleme: 15.01.2020 13:41
Demet Akalın: "Başka Özlem tanımıyorum"

Bir kadın arkadaşı ile birlikte geldiği alışveriş merkezinde görüntülenen ve uzun süre alışverişin keyfini çıkaran Akalın, alışveriş turu sonrası Markalar Sokağı'nda bulunan Zuma Restoran'a giderek burada basın danışmanı ile birlikte yemek yedi.

Alışveriş merkezinden ayrılacağı sırada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akalın, ile olan küslüklerinin devam edip etmediği hakkında ki soruları cevapsız bırakırken, Cigerci'nin 'in fotoğrafını beğenip, yorum yapmasını gördünüz mü? sorusuna verdiği cevap ile herkesi şaşırttı. İlk başta hangi Özlem diyerek tanımadığını ima eden Akalın, muhabirlerin şarkıcı Berkay'ın eşinin olduğunu söylemesi ile, "Benim hayatımda bir tane Özlem var oda Özlem Yıldız. Başka Özlem tanımıyorum." diyerek aracın camını kapatarak alışveriş merkezinden ayrıldı.



Kaynak: Snob Magazin

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