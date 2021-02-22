Demet Akalın koronavirüsü yendi mi? Okan Kurt koronavirüsü yendi mi? Demet Akalın bugün programda olacak mı?

Demet Akalın koronavirüse yakalandı ve her sabah yayınlanan sabah programına çıkamadı. Peki, Demet Akalın koronavirüsü yendi mi? Okan Kurt koronavirüsü yendi mi? Demet Akalın bugün programda olacak mı?

Demet Akalın, Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında bugün olacak mı? Demet Akalın koronavirüsü yendi mi? Okan Kurt koronavirüsü yendi mi? Demet Akalın bugün programda olacak mı?

DEMET AKALIN KORONAVİRÜSÜ YENDİ Mİ?

Eşi Okan Kurt ile koronavirüse yakalanan Demet Akalın koronavirüsü yendi. Demet Akalın instagram hesabında hafta içi yayınlanan Demet Akalın ile Sabah Sabah programında olacağını bildirdi.

DEMET AKALIN BUGÜN PROGRAMDA OLACAK MI?

Hafta içi her gün STAR TV ekranlarında yayınlanan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programı Alişan ve Demet Akalın tarafından sunulmakta. Demet Akalın ve eşi Okan Kurt'un koronavirüs testinin pozitif çıkması sebebiyle bugün karantinada kalmak zorunda. Yapılan açıklamaya göre, Demet Akalın bugün Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında yer alacak.