Demet Akalın'ın Doğum Günü Kombiniyle Bir Araba Bir Ev Satın Alınır

Ayla Çelik, yeni yaşını ünlü dostlarıyla Bebek'te kutladı. Davetin yıldızı Demet Akalın oldu. Akalın, üzerinde resmen serve taşıyordu.

KOMİBİNİ İLE BİR EV BİR ARABA SATIN ALINABİLİR

Demet Akalın'ın Ayla Çelik'in doğum günü kutlamasında giydiği kıyafet ve taktığı takılar servet değerinde. 500 bin liralık bir tektaş takan şarkıcının saatinin markası Rolex ve fiyatı 80 bin lira. Hermes marka çantası da 30 bin lira. Zara'da 229 liraya satılan bir etek giyen Demet Akalın'ın kombinini tamamlayan Versace sweatshirt'ün fiyatı ise 8 bin 200 lira. Fendi marka gözlüğü de 1400 liraya satılıyor.

İşte Demet'in o kombini:











