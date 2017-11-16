Demet Akalın'ın Doğum Günü Kombiniyle Bir Araba Bir Ev Satın Alınır
Ayla Çelik'in doğum gününe giden Demet Akalın, 500 bin TL'lik tektaş, 80 bin liralık saat, 30 bin liralık çanta taktı. Akalın'ın kombini ile bir ev bir araba alınabiliyor.
Ayla Çelik, yeni yaşını ünlü dostlarıyla Bebek'te kutladı. Davetin yıldızı Demet Akalın oldu. Akalın, üzerinde resmen serve taşıyordu.
KOMİBİNİ İLE BİR EV BİR ARABA SATIN ALINABİLİR
Demet Akalın'ın Ayla Çelik'in doğum günü kutlamasında giydiği kıyafet ve taktığı takılar servet değerinde. 500 bin liralık bir tektaş takan şarkıcının saatinin markası Rolex ve fiyatı 80 bin lira. Hermes marka çantası da 30 bin lira. Zara'da 229 liraya satılan bir etek giyen Demet Akalın'ın kombinini tamamlayan Versace sweatshirt'ün fiyatı ise 8 bin 200 lira. Fendi marka gözlüğü de 1400 liraya satılıyor.
İşte Demet'in o kombini:
YORUMLAR (12)
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hey gidi hey dünya kime yar oldu da sana olacak ALLAH daha fazla versin yemesini bileneCevap Yaz Yayından Kaldır
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benim 70 liralık çantam daha güzel ki :)))Cevap Yaz Yayından Kaldır
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En iyisini yapıyor kıskananlar çatlasınCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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o üzerindeki kıyafet ne be bebeğime bez yapmamCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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yakışır kara gözlu çingeneyeCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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bir bodrolu çalışan olarak söylemek isterim ki bu asalaklar bizden daha az vergi ödüyorlar. saat çanta yurt dısından almadır , tektas pırlantaya vergi yok . . yazıklar olsun bu ülkede bu kadar ihtiyac sahibii varken topluma ornek olamayan bu insanlara. .Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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ALLAH DAN KORKUN ASGARİ ÜCRET 1400 TL EV KİRASI EN KÖTÜ1000 TLCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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1400 tl asgari ücretle geçinilmeye çalışan bir ülkde, bunların zevki sefasını, ultra lüks gösteriş meraklarının sorumluları yine bizleriz, her ne yapsalar ağzı açık izleyip dinliyoruz hepimize yazıkları olsun. . .Cevap Yaz 6 Yayından KaldırB. KARA: kendini ya da ağzı açık izleyenleri gömeceğine asgari maaşın 1400 tl olmasını göm bence :)Yayından Kaldır
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Ne güzel Allah daha fazla versinCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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bu dünyada forsunuz cumhurun forsunu gölgede bırakıyor, ama öbür dünyada çocuklarının karnını doyurmak için okul harçlıklarını çıkarmak için 40-50 tl ye hamallık yapanların forsu sizn forsunuzu değil gölgede o kibir ve dünyevi forsunuzu taru mar edecektir. . . . . . . .Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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yahu kadın kazanıyor yiyor. Ölümlü dünya zaten mezara mı götürcek. zenginin malı züğürdün çenesini yorarmış.Cevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır