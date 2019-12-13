Demet Akalın'ın alışveriş stili
Son olarak çıkardığı "Yekten" şarkısı ile adından söz ettiren ünlü sanatçı Demet Akalın, geride bıraktığımız gün bir arkadaşı ile birlikte geldiği İstinyePark'da objektiflere takıldı
13.12.2019 13:39 | Son Güncelleme: 13.12.2019 13:39
Günün erken saatlerinde alışverişe gelen ve Markalar Sokağı'nda bulunan dünyaca ünlü mağazalardan alışveriş yapan ünlü popçu daha sonra alışveriş merkezinin içerisine girerek kısa süre de orada turladı.
Gazetecileri selamlayan ve "kolay gelsin" diyen Akalın, Masa restorana oturarak burada öğle yemeği yedi ve ardından alışveriş turuna kaldığı yerden devam etti.
Kaynak: Snob Magazin
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