Demet Akalın'ın alışveriş stili

13.12.2019 13:39 | Son Güncelleme: 13.12.2019 13:39

Günün erken saatlerinde alışverişe gelen ve Markalar Sokağı'nda bulunan dünyaca ünlü mağazalardan alışveriş yapan ünlü popçu daha sonra alışveriş merkezinin içerisine girerek kısa süre de orada turladı.

Gazetecileri selamlayan ve "kolay gelsin" diyen Akalın, Masa restorana oturarak burada öğle yemeği yedi ve ardından alışveriş turuna kaldığı yerden devam etti.



