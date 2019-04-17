Modacı Tuana Schumacher: Demet Akalın Göz Yoruyor

Hobi olarak başladığı moda yolculuğunda uzmanlaşan Tuana Schumacher, sanat camiasının gözde kadınlarının giyimi hakkında da gündeme bomba gibi düşecek yorumlar yaptı.

Türk ünlülerden Aleyna Tilki'yi giydirmek isteyen Tuana Schumacher, Tilki'nin standartları zorlayan bir tarzının olduğunu dile getirdi.

Schumacher, pahalı kıyafetleri ve ayakkabılarıyla anılan Demet Akalın'ın tarzı hakkında da olay açıklamalarda bulundu.

"Demet Akalın'ın tarzı gözümü çok yoruyor. Kıyafetlerine ve ayakkabılarına çok para harcıyor fakat başarısız görünüyor."

Kaynak: Bültenler