Demet Akalın - Bi Daha Bi Daha sözleri! 'Bi Daha Bi Daha' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler nelerdir?
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Demet Akalın - Bi Daha Bi Daha sözleri! 'Bi Daha Bi Daha' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler nelerdir?

Demet Akalın - Bi Daha Bi Daha sözleri! 'Bi Daha Bi Daha' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler nelerdir?
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Demet Akalın'ın yeni şarkısı 'Bi Daha Bi Daha' 21 Haziran tarihinde Youtube'a yüklendi. Kısa sürede 1 milyon izlenme ve 23 bine beğeni alan şarkının sözleri merak edildi. Peki, Demet Akalın - Bi Daha Bi Daha şarkı sözleri nelerdir? Demet Akalın - Bi Daha Bi Daha şarkısı hakkında bilgiler!

Demet Akalın - Bi Daha Bi Daha şarkı sözlerine haberimizden bakabilirsiniz. Şarkı sözleri hakkında detaylar yazımızda.

DEMET AKALIN - Bİ DAHA Bİ DAHA ŞARKI SÖZLERİ

Düştün aşk yine bende karanlığa

Sana yol bulamıyorum

1 hafta iyiyiz 1 hafta kötüyüz

Dengeyi kuramıyorum..

Yok, asla yapmam dediğim her şeyi yapıyorum

Sorun bende mi acaba?

Bu kalbe aşk yok diye söz verip, unutuyorum

Hadi bi daha bi daha

Ben artık kalbimin kapısını yalvarsan son kez

Sana açar mıyım hiç?

Ben artık en güzel şarkıları açıpta son ses

Sana adar mıyım hiç?

Ben artık, çektim o fişini, yırttım afişini bu yalancı filmin

Ve şimdi, aşkım deyişini seviyorum yine

Ama başka birinin

Gel vur aşk bana sağıma soluma,

Bi daha bi daha bi daha bi daha...

ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER

21 Haziran tarihinde Youtube'a yüklenen şarkı toplamda 1 milyon izlenme ve 23 bin beğeni almıştır. Şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir:

Söz & Müzik: Sinan Akçıl

Düzenleme: Ozan Çolakoğlu & Nurettin Çolak

Yönetmen: Said Dağdeviren & İdil Dizdar

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Demet Akalın - Bi Daha Bi Daha sözleri! 'Bi Daha Bi Daha' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler nelerdir? - Haberler
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