Demet Akalın - Bi Daha Bi Daha sözleri! 'Bi Daha Bi Daha' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler nelerdir?
Demet Akalın'ın yeni şarkısı 'Bi Daha Bi Daha' 21 Haziran tarihinde Youtube'a yüklendi. Kısa sürede 1 milyon izlenme ve 23 bine beğeni alan şarkının sözleri merak edildi. Peki, Demet Akalın - Bi Daha Bi Daha şarkı sözleri nelerdir? Demet Akalın - Bi Daha Bi Daha şarkısı hakkında bilgiler!
Demet Akalın - Bi Daha Bi Daha şarkı sözlerine haberimizden bakabilirsiniz. Şarkı sözleri hakkında detaylar yazımızda.
DEMET AKALIN - Bİ DAHA Bİ DAHA ŞARKI SÖZLERİ
Düştün aşk yine bende karanlığa
Sana yol bulamıyorum
1 hafta iyiyiz 1 hafta kötüyüz
Dengeyi kuramıyorum..
Yok, asla yapmam dediğim her şeyi yapıyorum
Sorun bende mi acaba?
Bu kalbe aşk yok diye söz verip, unutuyorum
Hadi bi daha bi daha
Ben artık kalbimin kapısını yalvarsan son kez
Sana açar mıyım hiç?
Ben artık en güzel şarkıları açıpta son ses
Sana adar mıyım hiç?
Ben artık, çektim o fişini, yırttım afişini bu yalancı filmin
Ve şimdi, aşkım deyişini seviyorum yine
Ama başka birinin
Gel vur aşk bana sağıma soluma,
Bi daha bi daha bi daha bi daha...
ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER
21 Haziran tarihinde Youtube'a yüklenen şarkı toplamda 1 milyon izlenme ve 23 bin beğeni almıştır. Şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir:
Söz & Müzik: Sinan Akçıl
Düzenleme: Ozan Çolakoğlu & Nurettin Çolak
Yönetmen: Said Dağdeviren & İdil Dizdar