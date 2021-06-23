Demet Akalın - Bi Daha Bi Daha sözleri! 'Bi Daha Bi Daha' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler nelerdir?

Demet Akalın'ın yeni şarkısı 'Bi Daha Bi Daha' 21 Haziran tarihinde Youtube'a yüklendi. Kısa sürede 1 milyon izlenme ve 23 bine beğeni alan şarkının sözleri merak edildi. Peki, Demet Akalın - Bi Daha Bi Daha şarkı sözleri nelerdir? Demet Akalın - Bi Daha Bi Daha şarkısı hakkında bilgiler!