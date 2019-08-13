Demet Akalın, bayram tatilini şezlongda geçirdi
Demet Akalın, bayram tatilini şezlongda geçirdiMUĞLA - Ünlü sanatçı Demet Akalın, kızı Hira ve boşandığı eşi Okan Kurt bayram tatilini Bodrum'da geçiriyor.
Demet Akalın, bayram tatilini şezlongda geçirdi
MUĞLA - Ünlü sanatçı Demet Akalın, kızı Hira ve boşandığı eşi Okan Kurt bayram tatilini Bodrum'da geçiriyor.
Göltürkbükü'ndeki Levo beachte objektiflere takılan Demet Akalın, gün boyu şezlongdan kalkmayarak güneşlenmeyi tercih etti. Kızı Hira ve boşandığı eşi Okan Kurt ise denize girip bol bol eğlendi. Gazetecilerin çekim yaptığını gören Akalın denize ayağını bile sokmadı.