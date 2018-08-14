Demet Akalın "Atarlı Şarkılar Midemi Bulandırıyor" Diyen Sertab Erener'e Canlı Yayında Cevap Verdi

Ege turnesine çıkan Sertab Erener, Bodrum Antik Tiyatro'da önceki akşam sevenleriyle buluştu. Atarlı giderli saçma şarkıları midem kaldırmıyor. Aralarında bazı kadın popçular var ki, insanlar daima kötü olsun istiyor." diyerek meslektaşlarını kızdıracak açıklamalarda bulundu.

"ŞİMDİKİ ŞARKILARIN İÇİ BOMBOŞ"

Sertab Erener 2.5 saatlik programında pop dünyasında polemik yaratacak sözlere imza attı. "Şimdiki şarkıların içi bomboş. Aralarında bazı kadın popçular var ki, insanlar daima kötü olsun istiyor. Şarkıları bu yönde. 1990'larda romantizm, şiirsellik, güzel duygular vardı" ifadelerini kullandı.

"ATARLI GİDERLİ SAÇMA ŞARKILARI MİDEM KALDIRMIYOR"

Sertab Erener'in 10 Ağustos'ta Çeşme'deki konserinde söylediği "Atarlı, giderli saçma sapan şarkı sözlerini midem kaldırmıyor" açıklaması da sosyal medyada tartışma konusu oldu. Takipçileri "Sertab'ın kastettiği kişiler Demet Akalın ve Hande Yener olmalı" diye tahminde bulunmaya çalıştı.

"HERKES KENDİ İŞİNE GÜCÜNE BAKSIN"

Haberin TEVE 2 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa'ya telefonla bağlanarak şunları söyledi: "Sertap Erener, çok ikonik ve başka bir yerde duruyor bu sözleri benim için söylemediğine inanıyorum. Sektörde herkes birbirinin kuyusunu kazıyor. Atarlı şarkılar denildiği zaman Sezen Aksu de yaptı kendisi de yaptı. Atarlı şarkı olmayacaksa mutsuz insanların şarkılarını kim yapacak? Herkesi kendi işine gücüne baksın. Piyasadaki şarkılar için diyordur o açıkhava konserleri yapsın biz kulüplerde. O atarlı şarkılar beni 22 yıldır ayakta tutuyor."