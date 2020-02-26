Delphi Technologies'ten Yeni Land Rover Defender'a fren balataları

26.02.2020 17:42 | Son Güncelleme: 26.02.2020 17:42

Delphi Technologies, son olarak Eylül 2019 tarihinde Frankfurt Otomobil Fuarı'nda tanıtılan yeni Land Rover Defender 110 için fren balatalarını satışa sundu.







Ön sipariş aşamasında olan ve teslimatların henüz başlamadığı yeni model için kullanılabilecek fren balataları, LP2187 ve LP2508 parça numaraları ile Land Rover servislerindeki yerini aldı.



Araçlar yola çıkmadan frenler hazır!



Sahip olduğu teknoloji ve pazar öngörüsüyle, henüz gelişim aşamasında olan araçlar için kullanıma hazır bir biçimde ürün hazırlıklarını tamamlayan Delphi Technologies, bugüne kadar Audi Q8, Ford Fiesta ST, Ford Focus ve Toyota Supra gibi güçlü modellerin de ilk özel fren üreticisi oldu.



