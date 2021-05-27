Dellal Team Aurora'ya transfer oldu!

Transfer yaklaşık 30 dakika önce gerçekleşti.

Ülkemizin başarılı espor oyuncularından biri olan Dellal Team Aurora'ya transfer oldu. Oyuncunun eski organizasyonu 5 Ronin transfer duyurusunu sosyal medya hesapları üzerinden paylaştı.

Organizasyon paylaşım açıklamasında şu sözlere yer verdi:

2021 Kış Mevsimi'nin bir kısmını Team Aurora'da geçiren oyuncumuz Eren "Dellal" Tanrıkulu, 'a bonservis bedeli karşılığında kalıcı olarak transfer olmuştur. Kariyerinde başarılar dileriz, kuzey ışıklarının keyfini çıkar minik panda.

Paylaşım altına gelen yorumlara baktığımızda ise Team Aurora'nın yaptığı bu transfere "fırsat transferi" olarak bakılmış. 5 Ronin tarafında ise gelen henüz olumsuz bir yorum yok.

Playerbros ekibi olarak her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyor, oyuncuya gelecek kariyerinde başarılar diliyoruz.

Bu haber ilginizi çekebilir:

Kaynak: Playerbros