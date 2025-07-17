Deliler Fatih'in Fermanı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Deliler Fatih'in Fermanı filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Deliler Fatih'in Fermanı filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Deliler Fatih'in Fermanı filmini izleyecek olanların merak ettiği Deliler Fatih'in Fermanı konusu nedir, Deliler Fatih'in Fermanı oyuncuları kimler ve Deliler Fatih'in Fermanı özeti gibi konuları inceliyoruz.

DELİLER FATİH'İN FERMANI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Fatih Sultan Mehmet'in gönderdiği Osmanlı elçisi, Romen Prensi Vlad tarafından infaz edilince yaşanan olay karşısında Fatih Sultan Mehmet, Vlad'ı öldürmesi için Baba Sultan'a ferman verir. Baba Sultan görev için Gökkurt, Çebi, Suskun, Adsız, Mübariz, Kongar ve Aşgar'dan oluşan Deliler Birliği'ni Kuman'la birlikte Edirne'den Targoviçte'ye gönderir. Deliler, Alaca köyü yakınlarından geçerken Vlad'ın çetesinin köye saldırdığını öğrenir. Deliler'in amacı önce köyü kurtarıp ardından Vlad'ı infaz etmektir.

Cem Uçan - Gökkurt Erkan Petekkaya - Vlad Tepeş Nur Fettahoğlu - Alaca Yetkin Dikinciler - Baba Sultan İsmail Filiz - Aşkar Kamil Güler - Kuman Batın Uçan - Suskun Mehmet Ali Karakuş - Kongar Mehmet Pala - Çebi Namık Rüstem Hanlı - Mübariz Baran Öztürk - Adsız Hakan Yufkacıgil - Kara Ali Demet Tuncer - Roza Gülşah Şahin - Elizabetha Rüzgar Aksoy - Fatih Sultan Mehmed Egemen Yavuz - Osmanlı Elçisi

DELİLER FATİH'İN FERMANI FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?

DELİLER FATİH'İN FERMANI FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Deliler Fatih'in Fermanı filmi Kapadokya bölgesinin tarihi ve kültürel geçmişe sahip kentleri olan Aksaray ve Niğde'de çekildi. Özel ve farklı coğrafyası, doğal film platosunu andırıyor.6