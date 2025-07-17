Deliler Fatih'in Fermanı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Deliler Fatih'in Fermanı filmi ne zaman, nerede çekildi?
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Deliler Fatih'in Fermanı filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Deliler Fatih'in Fermanı konusu, özeti ve Deliler Fatih'in Fermanı oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Deliler Fatih'in Fermanı filminin detayları…
İzleyenleri ekrana bağlayan Deliler Fatih'in Fermanı filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Deliler Fatih'in Fermanı filmini izleyecek olanların merak ettiği Deliler Fatih'in Fermanı konusu nedir, Deliler Fatih'in Fermanı oyuncuları kimler ve Deliler Fatih'in Fermanı özeti gibi konuları inceliyoruz.
DELİLER FATİH'İN FERMANI FİLMİ KONUSU NEDİR?
Fatih Sultan Mehmet'in gönderdiği Osmanlı elçisi, Romen Prensi Vlad tarafından infaz edilince yaşanan olay karşısında Fatih Sultan Mehmet, Vlad'ı öldürmesi için Baba Sultan'a ferman verir. Baba Sultan görev için Gökkurt, Çebi, Suskun, Adsız, Mübariz, Kongar ve Aşgar'dan oluşan Deliler Birliği'ni Kuman'la birlikte Edirne'den Targoviçte'ye gönderir. Deliler, Alaca köyü yakınlarından geçerken Vlad'ın çetesinin köye saldırdığını öğrenir. Deliler'in amacı önce köyü kurtarıp ardından Vlad'ı infaz etmektir.DELİLER FATİH'İN FERMANI FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU
Cem Uçan - Gökkurt
Erkan Petekkaya - Vlad Tepeş
Nur Fettahoğlu - Alaca
Yetkin Dikinciler - Baba Sultan
İsmail Filiz - Aşkar
Kamil Güler - Kuman
Batın Uçan - Suskun
Mehmet Ali Karakuş - Kongar
Mehmet Pala - Çebi
Namık Rüstem Hanlı - Mübariz
Baran Öztürk - Adsız
Hakan Yufkacıgil - Kara Ali
Demet Tuncer - Roza
Gülşah Şahin - Elizabetha
Rüzgar Aksoy - Fatih Sultan Mehmed
Egemen Yavuz - Osmanlı Elçisi
DELİLER FATİH'İN FERMANI FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?
Deliler Fatih'in Fermanı filmi Kapadokya bölgesinin tarihi ve kültürel geçmişe sahip kentleri olan Aksaray ve Niğde'de çekildi. Özel ve farklı coğrafyası, doğal film platosunu andırıyor.6