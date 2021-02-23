Delikanlım sözleri! Yıldız Tilbe Delikanlım dinle!
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Delikanlım sözleri! Yıldız Tilbe Delikanlım dinle!

23.02.2021 14:10 | Son Güncelleme: 23.02.2021 14:14
Delikanlım sözleri! Yıldız Tilbe Delikanlım dinle!

Yıldız Tilbe'nin en sevilen şarkıları arasında yer alan Delikanlım sözleri! Yıldız Tilbe Delikanlım dinle!

Yıldız Tilbe'nin eşsiz sesi ile dinlemeye alıştığımız Delikanlım sözleri! Yıldız Tilbe Delikanlım dinle! Detaylar haberimizde.

YILDIZ TİLBE DELİKANLIM SÖZLERİ!

Açılır sonsuz kere yoluna güllerim

Koparıp atsan da solmaz gönlüm nafile

Yokluğun soğuk tenine, susadı tenim

Üşüdüm, yorgan misali seril üstüme

Geceler boyu sevişmelerimiz bitmesin

Gölgesi düşsün saçlarına, aşk ateşimin

Sakınıp sakla, güneşim ol, al ısıt beni

Yüzünün sıcak kokusu kalsın ellerimde

Kalbim duraksız haykırışlarda

Ne yapsan ayrılamam senden asla

Hafife alma, aşk vurur insana

Bu kadar kolay sanma delikanlım

Kalbim duraksız haykırışlarda

Ne yapsan ayrılamam senden asla

Hafife alma, aşk vurur insana

Bu kadar kolay sanma delikanlım

Açılır sonsuz kere yoluna güllerim

Koparıp atsan da solmaz gönlüm nafile

Yokluğun soğuk tenine, susadı tenim

Üşüdüm, yorgan misali seril üstüme

Geceler boyu sevişmelerimiz bitmesin

Gölgesi düşsün saçlarına aşk ateşimin

Sakınıp sakla, güneşim ol, al ısıt beni

Yüzünün sıcak kokusu kalsın ellerimde

Kalbim duraksız haykırışlarda

Ne yapsan ayrılamam senden asla

Hafife alma, aşk vurur insana

Bu kadar kolay sanma delikanlım

Kalbim duraksız haykırışlarda

Ne yapsan ayrılamam senden asla

Hafife alma, aşk vurur insana

Bu kadar kolay sanma delikanlım

Kalbim duraksız haykırışlarda

Ne yapsan ayrılamam senden asla

Hafife alma, aşk vurur insana

Bu kadar kolay sanma delikanlım

DELİKANLIM DİNLE!

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