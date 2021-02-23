Delikanlım sözleri! Yıldız Tilbe Delikanlım dinle!
Yıldız Tilbe'nin en sevilen şarkıları arasında yer alan Delikanlım sözleri! Yıldız Tilbe Delikanlım dinle!
Yıldız Tilbe'nin eşsiz sesi ile dinlemeye alıştığımız Delikanlım sözleri! Yıldız Tilbe Delikanlım dinle! Detaylar haberimizde.
YILDIZ TİLBE DELİKANLIM SÖZLERİ!
Açılır sonsuz kere yoluna güllerim
Koparıp atsan da solmaz gönlüm nafile
Yokluğun soğuk tenine, susadı tenim
Üşüdüm, yorgan misali seril üstüme
Geceler boyu sevişmelerimiz bitmesin
Gölgesi düşsün saçlarına, aşk ateşimin
Sakınıp sakla, güneşim ol, al ısıt beni
Yüzünün sıcak kokusu kalsın ellerimde
Kalbim duraksız haykırışlarda
Ne yapsan ayrılamam senden asla
Hafife alma, aşk vurur insana
Bu kadar kolay sanma delikanlım
Kalbim duraksız haykırışlarda
Ne yapsan ayrılamam senden asla
Hafife alma, aşk vurur insana
Bu kadar kolay sanma delikanlım
Açılır sonsuz kere yoluna güllerim
Koparıp atsan da solmaz gönlüm nafile
Yokluğun soğuk tenine, susadı tenim
Üşüdüm, yorgan misali seril üstüme
Geceler boyu sevişmelerimiz bitmesin
Gölgesi düşsün saçlarına aşk ateşimin
Sakınıp sakla, güneşim ol, al ısıt beni
Yüzünün sıcak kokusu kalsın ellerimde
Kalbim duraksız haykırışlarda
Ne yapsan ayrılamam senden asla
Hafife alma, aşk vurur insana
Bu kadar kolay sanma delikanlım
Kalbim duraksız haykırışlarda
Ne yapsan ayrılamam senden asla
Hafife alma, aşk vurur insana
Bu kadar kolay sanma delikanlım
Kalbim duraksız haykırışlarda
Ne yapsan ayrılamam senden asla
Hafife alma, aşk vurur insana
Bu kadar kolay sanma delikanlım