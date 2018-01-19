Gupse Özay'ın yazdığı, yönettiği ve başrolünü paylaştığı "Deliha 2" filminin Avrupa galası, Almanya'nın Köln kentinde yapıldı.

Cinedom sinemasında düzenlenen gala gecesine Özay'ın yanı sıra, filmin oyuncuları Eda Ece, Aksel Bonfil ve Fatih Özkan katıldı.

Kırmızı halıda poz veren oyuncular, gala için özel ayrılan sinemanın dördüncü salonunda filmi seyircilerle izledi.

Gala sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Gupse Özay, film için aldığı kiloların bir kısmını verdiğini, başka rollere girebilmek için ise geri kalan kilolarını ise en kısa sürede vermeyi planladığını söyledi.

Özay, "Filmin ilki çok sevildiği için ben de aynı karakteri başka bir serüvene sokmak istedim. Filmi Çeşme'de yazdım. Böyle müthiş bir kadro olacağını ilk başta düşünmemiştim. Her düşündüğüm kişi filme çok iyi uydu. Bütün ekip çok tatlı, hikaye çok güzel oturdu, seyirciler çok seviyor, iyi ki yazmışım." dedi.

Yapı olarak genelde gülen bir insan olduğu için dram sahneleri çekerken biraz zorlandığını kaydeden Özay, filmin her sahnesini çok sevdiğini sözlerine ekledi.