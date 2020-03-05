"Deli Şair-Ömer Seyfettin" oyunu tiyatroseverlerle buluştu

05.03.2020 23:56 | Son Güncelleme: 06.03.2020 00:02

Türk hikayeciliğinin öncü ismi Ömer Seyfettin'in hayatı tiyatro sahnesine taşındı.

Teatro Rudius tarafından hazırlanan "Deli Şair-Ömer Seyfettin" oyununun prömiyeri, Profilo Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Oyunu yazıp yöneten Rum asıllı Türk sanatçı Kosta Kortidis, gösterim öncesinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl yeni sezon repertuvarlarında 100. yıl dönümü hikayelerine yer verdiklerini, bu doğrultuda "Bandırma Vapuru" adlı oyununu sahnelemeye devam ettiklerini söyledi.

Kortidis, Ömer Seyfettin'in de vefatının bu yıl 100. yılı olduğuna işaret ederek, "Türk dilinin en önemli, sembol isimlerinden büyük hikayeci Ömer Seyfettin'in vefat edeceği günün arifesinde, onun hayatıyla karşı karşıya kalıyoruz oyunda. Olay 5 Mart 1920, biz bugün sahnede 100 yıl önce olayın geçtiği aynı yerdeyiz." dedi.

"Tiyatroda Ömer Seyfettin'in hayatı bugüne kadar hiç anlatılmamış"

Ömer Seyfettin'in insani yanlarına daha fazla yer verdiklerini aktaran Kortidis, şöyle devam etti:

"Hep bir kabusun içerisinde Ömer Seyfettin. Çünkü 4 Mart'tan beri her an koma halinde. Dolayısıyla oyun biraz gerilim unsurlarını da barındırıyor. Elbette güldürdüğü taraflar da var. Güldürdüğü taraflar da onun aziz hatırasına, manevi şahsiyetine zarar getirecek şeyler değil, tam tersine onu bağrımıza basacak tarafları olacak."

Kosta Kortidis, eseri 5 yıl önce kaleme aldığını belirterek, "Kafamda Ömer Seyfettin'i anlatmak, onun bir oyununu yapmak hep vardı. Fakat 100. yılına yaklaştığımızda kafamda bu oluşum böyle oturduğu zaman '100. yıl dönümüne denk getireyim de ona büyük bir saygı duruşu yapmış olalım.' dedim. Çünkü tiyatroda Ömer Seyfettin'in hayatı bugüne kadar hiç anlatılmamış." ifadelerini kullandı.

16 Mart ve 26 Nisan'da aynı sahnede

İzleyicilerin oyuna gelirken yanında kitap getirmelerini rica eden sanatçı, getirilen kitaplarla Batman Ömer Seyfettin İlkokulu'na kitaplık kazandırmak istediklerini dile getirdi.

Profilo Kültür Merkezi'nde 16 Mart ve 26 Nisan'da da sahnelenecek oyun, Ömer Seyfettin'in son gününü anlatıyor.

Oyunda, Ömer Seyfettin'i Sinan Çelik, Cenap Şahabettin'i Kosta Kortidis, Ali Canip Yöntem'i Okan Şevket Duman, Ömer Seyfettin'in eşi Calibe'yi Aslı Çelebi, Hekim Simon'u ise Akın Kaplan canlandırıyor.

"Deli Şair-Ömer Seyfettin"in müziklerinde Altuğ Akınsel, kostüm tasarımında Fadim Üçbaş, sahne tasarımında ise Batuhan Bozacaada imzası bulunuyor.

Kaynak: AA