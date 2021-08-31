Delale ne demek? Delale anlamı ne?

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DELALE NE DEMEK?

Delal yabancı kökenli bir kelime olup, Türkçedeki karşılığı değerli, sevgili, hoş ve aziz anlamlarına gelmektedir.