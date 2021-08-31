Delale ne demek? Delale anlamı ne?
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Delale ne demek? Delale anlamı ne?

Delale ne demek? Delale anlamı ne?
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Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Delale, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Delale ne demek? Delale anlamı ne? İşte, Delale kelimesin anlamı!

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Delale kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Delale anlamı ne? Delale ne demek? Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

DELALE NE DEMEK?

Delal yabancı kökenli bir kelime olup, Türkçedeki karşılığı değerli, sevgili, hoş ve aziz anlamlarına gelmektedir.

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Delale ne demek? Delale anlamı ne? - Haberler
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