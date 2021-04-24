Dekolte giymek onun için daha sancılı! Genç kadının göğüsleri yüzünden işitmediği söz yok
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Dekolte giymek onun için daha sancılı! Genç kadının göğüsleri yüzünden işitmediği söz yok

Haberler.com / Damla Çelikli - Haberler | Magazin

İngiltere'de yaşayan 23 yaşındaki Becca Butcher'in Poland sendromu nedeniyle göğüslerinin biri normal şekilde büyürken diğeri hiç büyümedi. Bu sebepten ötürü özellikle giydiği dekolteli kıyafetlerde kendisiyle dalga geçildiğini söyleyen genç kadın, nadir görülen bu durum için hemcinslerine kendilerini sevmeleri çağrısında bulundu.

İngiltere'de yaşayan 23 yaşındaki Becca Butcher, nadir görülen doğuştan Poland sendromu yaşadığı için göğüslerinin biri normal şekilde büyürken, diğeri hiç büyümedi.

SIK SIK DALGA KONUSU OLUYOR

Bu sebepten ötürü insanlar ve özellikle erkekler tarafından sık sık dalga konusu olduğunu söyleyen 23 yaşındaki Becca, arkadaşları tarafından hiçbir zaman hayatının aşkını bulamayacağını ve hiçbir erkeğin kendisini sevmeyeceğini söylediklerini ifade etti. Kendisine ücretsiz bir şekilde göğüs ameliyatı teklif edilmesine rağmen bu seçeneği hiç düşünmeyen genç kadın, gelen tekliflere 'kendisini olduğu gibi kabul ettiği' yanıtını veriyor.

İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Dekolte giymek onun için daha sancılı! Genç kadının göğüsleri yüzünden işitmediği söz yok
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarıyla ilgili açıklamasını kınadı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarıyla ilgili açıklamasını kınadı
Son dakika haberleri | Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak nitelemesine tepki Açıklaması
Son dakika haberleri | Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki Açıklaması
Azerbaycan'dan Biden'in 'soykırım' ifadesine tepki: Tarihi hata
Azerbaycan'dan Biden'in "soykırım" ifadesine tepki: Tarihi hata
Damla Çelikli
Haberler.com
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Süleyman Soylu Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Müge Anlı Ebru Gündeş Burak Sergen Demet Akalın
Spor Cenk Tosun Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Hamza Hamzaoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Dekolte giymek onun için daha sancılı! Genç kadının göğüsleri yüzünden işitmediği söz yok - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.4.2021 22:04:36. #1.15#

title