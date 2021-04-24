Dekolte giymek onun için daha sancılı! Genç kadının göğüsleri yüzünden işitmediği söz yok

İngiltere'de yaşayan 23 yaşındaki Becca Butcher'in Poland sendromu nedeniyle göğüslerinin biri normal şekilde büyürken diğeri hiç büyümedi. Bu sebepten ötürü özellikle giydiği dekolteli kıyafetlerde kendisiyle dalga geçildiğini söyleyen genç kadın, nadir görülen bu durum için hemcinslerine kendilerini sevmeleri çağrısında bulundu.

İngiltere'de yaşayan 23 yaşındaki Becca Butcher, nadir görülen doğuştan Poland sendromu yaşadığı için göğüslerinin biri normal şekilde büyürken, diğeri hiç büyümedi.

SIK SIK DALGA KONUSU OLUYOR

Bu sebepten ötürü insanlar ve özellikle erkekler tarafından sık sık dalga konusu olduğunu söyleyen 23 yaşındaki Becca, arkadaşları tarafından hiçbir zaman hayatının aşkını bulamayacağını ve hiçbir erkeğin kendisini sevmeyeceğini söylediklerini ifade etti. Kendisine ücretsiz bir şekilde göğüs ameliyatı teklif edilmesine rağmen bu seçeneği hiç düşünmeyen genç kadın, gelen tekliflere 'kendisini olduğu gibi kabul ettiği' yanıtını veriyor.

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