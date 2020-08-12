DEK Başkanı Başkanı Bilal Erdoğan: "Birbirimize saygı olmazsa, hakaret edersek, biz hiçbir şeyi...
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DEK Başkanı Başkanı Bilal Erdoğan: "Birbirimize saygı olmazsa, hakaret edersek, biz hiçbir şeyi...

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, "Birbirimize saygı olmazsa, hakaret edersek, biz hiçbir şeyi çözemeyiz.

12.08.2020 17:49 | Son Güncelleme: 12.08.2020 17:54

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, "Birbirimize saygı olmazsa, hakaret edersek, biz hiçbir şeyi çözemeyiz." dedi.

Erdoğan, Bilecik'in Söğüt ilçesinde gerçekleştirilen Malazgirt 949. Yıl Kutlamaları'nın tanıtım toplantısının ardından beraberindeki Bilecik Valisi Bilal Şentürk, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan ve Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız ile Ertuğrul Gazi'nin türbesini ziyaret etti.

Türbe çıkışında bir vatandaşın İstanbul Sözleşmesi'yle ilgili görüşlerini iletmesi üzerine Erdoğan da şunları söyledi:

"Birbirimize saygı olmazsa, hakaret edersek, ithamlarda bulunursak, kendi kardeşlerimizi yaralayacak şekilde birbirimizle konuşursak, biz hiçbir şeyi çözemeyiz. Bırakın İstanbul Sözleşmesi konusunu hiçbir konuda hiçbir yere varamayız. Saygı olmadıktan sonra muhabbet olmadıktan sonra birbirimizin hakkına, hukukuna saygı göstermedikten sonra hiçbir yere varamayız."

Erdoğan ve beraberindekiler, daha sonra Hamidiye İdadisi'ni ve Kuyulu Mescid'i ziyaret etti.

DEK Başkanı Başkanı Bilal Erdoğan: 'Birbirimize saygı olmazsa, hakaret edersek, biz hiçbir şeyi...

Kaynak: AA

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