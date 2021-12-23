DEİK Başkanı Olpak, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haberler
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DEİK Başkanı Olpak, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

DEİK Başkanı Olpak, AA'nın
AA / Abdulselam Durdak - Haberler | Güncel

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Olpak, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde beğendiği fotoğrafları seçti.

Haber kategorisinde Sefa Karacan'ın "Çaresiz bekleyiş" fotoğrafına oy veren Olpak, yaşam kategorisindeki tercihini, İsa Terli'nin "İstanbul ve hilal" fotoğrafından yana kullandı.

Olpak, spor kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci" fotoğrafına oy verdi.

Fotoğraf oylaması, "aa.com.tr/yilinfotograflari" ve "aa.com.tr/photooftheyear" internet adreslerinden 31 Aralık'a kadar devam edecek.

DEİK Başkanı Olpak, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

DEİK Başkanı Olpak, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

AA / Abdulselam Durdak - Son Dakika Haberleri

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