Dehşetin ardından eşiyle birlikte çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı
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Dehşetin ardından eşiyle birlikte çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı

Küçükçekmece'de yaşanan dehşette hayatını kaybeden Zeynep Kurt'un, eşi Hüseyin Kurt'la birlikte çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı.

26.11.2019 12:26 | Son Güncelleme: 26.11.2019 12:26
Dehşetin ardından eşiyle birlikte çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı

'de yaşanan dehşette hayatını kaybeden 'un, eşi 'la birlikte çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı.

Küçükçekmece'de dehşete düşüren olay dün yaşandı. İddiaya göre, karısını bir adamla basan öfkeli koca Hüseyin Kurt, dolapta saklanır halde yakaladığı Aykut D.'yi öldüresiye dövdü. Adamı öldüresiye döverek karısı ile birlikte odaya kilitleyen öfkeli koca, akrabalarına verdi. Bu sırada Zeynep Kurt ve sevgilisi camdan düşerek hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayın cinayet mi intihar mı olduğunu araştırıyor.

(İHA)

Kaynak: İHA
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