DEHA YENİ BÖLÜM CANLI İZLE! Show TV canlı yayın ekranı ile Deha 26. bölüm izle full HD, kesintisiz! Deha 25. bölümde ne oldu?

SHOW TV'nin aksiyon dolu dizisi Deha, geçtiğimiz hafta sonu Ramazan Bayramı dolayısıyla yayınlanmamıştı. Yeni bölümü merakla beklenen dizinin yayın tarihiyle birlikte canlı yayın bilgileri de merak konusu oldu. "Deha bu akşam var mı", "Deha yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?" soruları dizisevenler tarafından araştırılırken dizinin yayın bilgilerine ilişkin detaylar da merak ediliyor. Peki, SHOW TV'nin yeni dizisi Deha ne zaman yayınlanacak? Deha'nın son bölümünde ne oldu? İşte, Deha dizisinin son durumu ve beklenen bölümle ilgili son gelişmeler…

DEHA'NIN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Deha'nın 25. bölümünde, karakterler arasındaki güç dengesi tamamen değişiyor. Devran ve İskender, sevdikleri kadınlar uğruna büyük bir hesaplaşmaya girerken, olaylar tahmin edilemeyen bir şekilde gelişiyor.

DEHA YENİ BÖLÜM CANLI İZLE

İskender, Devran'ın mücadelesini kendi avantajına çevirmeye çalışıyor ve bu durumu Karahan'a karşı stratejik bir hamleye dönüştürüyor. Bölümün en dikkat çeken sahnelerinden biri ise İmre'nin, Devran'ı korumak için Karahan'ı vurması oluyor. Bu olay, hem karakterlerin ilişkilerini hem de hikâyenin seyrini tamamen değiştiriyor.