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Deha 31. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Deha 31. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
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Show TV'nin her pazar yayınlanan dizisi Deha, izleyicileri yeni bölümüyle ekran başına kilitliyor. Deha 31. bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte detaylar.

Oyuncu kadrosu ve ilgi çekici konusuyla Deha Show Tv ekranlarından seyirci ile buluşuyor. Dizi Bir baba oğulun yıllar sonra gerçekleşen yüzleşmesiyle başlayan intikam hikayesine odaklanıyor. Peki, Deha 31. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

DEHA DİZİSİ OYUNCULARI

Deha dizisinin başrolünde, başarılı oyuncu Aras Bulut İynemli yer alıyor. Onun yanında, önemli rollerden birini üstlenen Ahsen Eroğlu da kadroda dikkat çekiyor

Diğer başlıca oyuncular arasında Taner Ölmez, Onur Saylak, Taner Rumeli, Çağrı Atakan, Abdurrahman Yunusoğlu, Çağan Efe Ak, Eylül Ersöz, Oğulcan Arman Uslu, Umutcan Ütebay ve Emel Göksu bulunuyor.

Deha 31. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

DEHA 31. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Deha 31. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanları Show TV portallarından izleyebilirsiniz.

Deha 31. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

DEHA DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Karga'yla birlikte Karahan'dan kurtulan Devran'ın adaleti sağlama planlarının önünde hiçbir engel kalmaz. Fakat planlarının arasına İmre'nin ısrarlarıyla olması gereken ameliyat girer. Devran, ameliyat sırasında yaşanan komplikasyondan çıkmasını bekleyen herkesi şaşırtırken Cesur, onun bıraktığı işi tamamlamak için İskender'in tarafına geçer. Karga Devran'la anlaşmasını bozmasına sebep olacak bir bilgiyle sarsılır. Bedelini ise kimsenin beklemediği birine ödetir.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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