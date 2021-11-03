Defterdar Gezer'den Büyükşehir'e Ziyaret

MANİSA (Habermetre) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Funda Solak, Manisa Defterdarı Şenol Gezer'i konuk etti.

Manisa Defterdarı Şenol Gezer, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Funda Solak'a nezaket ziyaretinde bulundu. Defterdar Şenol Gezer, kendisini kabul ettiği için Başkan Danışmanı Funda Solak'a teşekkür etti. Ziyareti nedeniyle Manisa Defterdarı Şenol Gezer'e teşekkür eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Funda Solak da, Defterdar Gezer'e çalışmalarında başarılar diledi.

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