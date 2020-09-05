Defne Samyeli, Serenay Sarıkaya sorusuna kızdı: Bunların parçası değiliz
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Defne Samyeli, Serenay Sarıkaya sorusuna kızdı: Bunların parçası değiliz

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu geçtiğimiz günlerde ilginç bir iddiayla gündemdeydi.

Defne Samyeli, Serenay Sarıkaya sorusuna kızdı: Bunların parçası değiliz
05.09.2020 08:18 | Son Güncelleme: 05.09.2020 08:25

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu geçtiğimiz günlerde ilginç bir iddiayla gündemdeydi. Talu'ya bir şampuan markasının teklif götürdüğü, ancak projede annesinin eski aşkı Cem Yılmaz'la ilişki yaşayan Serenay Sarıkaya da yer alacağı için genç modelin "Serenay'ın olduğu yerde ben yokum" dediği öne sürüldü.

YAPMAYIN ARKADAŞLAR

Defne Samyeli önceki akşam Arnavutköy trafiğinde görüntülendi. Sıkışan trafikte basın mensuplarını görünce şaşıran Samyeli, aracının camını açarak muhabirlere selam verdi.

Kızıyla ilgili iddia sorulunca "Bu da nereden çıktı? Yapmayın arkadaşlar, bunların parçası değiliz biz" diyerek tepki gösteren Samyeli, trafiğin açılmasıyla gaza basarak uzaklaştı.

Kaynak: Hürriyet

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