Defne Samyeli bikinili pozlarını paylaştı! Düzgün fiziğiyle gençlere taş çıkardı
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Defne Samyeli bikinili pozlarını paylaştı! Düzgün fiziğiyle gençlere taş çıkardı

Şarkıcı ve oyuncu Defne Samyeli, bikinili pozlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. 48 yaşında olmasına rağmen kusursuz fiziğiyle gençlere taş çıkartan Samyeli'nin paylaşımına adeta beğeni yağdı.

28.08.2020 00:05 | Son Güncelleme: 28.08.2020 00:29

Ünlü sanatçı Defne Samyeli, sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlara bir yenisini daha ekledi. Şu sıralar tatil yapan 48 yaşındaki güzel sanatçı, Instagram hesabından bikinili pozlarını paylaştı.

FİT VÜCUDUYLA DİKKAT ÇEKTİ

Defne Samyeli'nin söz konusu paylaşımına binlerce beğeni gelirken, ünlü isim 48 yaşında olmasına rağmen kusursuz fiziğiyle gençlere taş çıkarttı.

DEREN TALU'DAN YORUM GECİKMEDİ

Samyeli'nin paylaşımına yorum yapan ilk isimlerden biri de 24 yaşındaki kızı Deren Talu oldu. Deren, paylaşıma ateş emojisi koyarak annesine olan hayranlığını bir kez daha gösterdi.

İşte Defne Samyeli'nin bikinili pozları:

Defne Samyeli bikinili pozlarını paylaştı! Düzgün fiziğiyle gençlere taş çıkardı
Defne Samyeli bikinili pozlarını paylaştı! Düzgün fiziğiyle gençlere taş çıkardı
Defne Samyeli bikinili pozlarını paylaştı! Düzgün fiziğiyle gençlere taş çıkardı
Haber Yorumları (1)
YUSUFCUK: Bu dünya iyice çığırından çıktı
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