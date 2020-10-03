Definecilerin yaptığı 10 metrelik labirentli kuyu görenleri şaşırttı
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Definecilerin yaptığı 10 metrelik labirentli kuyu görenleri şaşırttı

03.10.2020 16:43 | Son Güncelleme: 03.10.2020 17:04

- Definecilerin yaptığı 10 metrelik labirentli kuyu görenleri şaşırttı Kuyuda girmekte zorluk çeken jandarma ekipleri itfaiyeden yardım istedi Sakarya'nın Akyazı ilçesinde defineciler tarafından kazılan 10 metrelik kuyuda inceleme yapmak isteyen jandarma ekipleri, labireti andıran...

- Definecilerin yaptığı 10 metrelik labirentli kuyu görenleri şaşırttı

Kuyuda girmekte zorluk çeken jandarma ekipleri itfaiyeden yardım istedi

SAKARYA - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde defineciler tarafından kazılan 10 metrelik kuyuda inceleme yapmak isteyen jandarma ekipleri, labireti andıran yapıya giremeyince itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Edinilen bilgilere göre, Akyazı ilçesi Bıçkıdere Mahallesi'nde ormanlık alanda orman muhafaza memurları, defineciler tarafından kazılmış bir kuyu buldu. Yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Kuyunun olduğu bölgeye gelen jandarma ekipleri, inceleme yapmak için labirenti andıran 10 metre derinliğindeki kuyuya giremeyince itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, özel ekipmanlarla indikleri kuyunun labirenti andıran yapısını görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.

İtfaiye ve jandarma ekiplerinin yaklaşık 6 saatlik incelemeleri sonrasında kuyuda definecilere ve definecilerin izlerine rastlayamadılar. Jandarma ekipleri, olay hakkında inceleme başlattı.

Definecilerin yaptığı 10 metrelik labirentli kuyu görenleri şaşırttı
Definecilerin yaptığı 10 metrelik labirentli kuyu görenleri şaşırttı
Definecilerin yaptığı 10 metrelik labirentli kuyu görenleri şaşırttı
Definecilerin yaptığı 10 metrelik labirentli kuyu görenleri şaşırttı
Definecilerin yaptığı 10 metrelik labirentli kuyu görenleri şaşırttı
Definecilerin yaptığı 10 metrelik labirentli kuyu görenleri şaşırttı
Definecilerin yaptığı 10 metrelik labirentli kuyu görenleri şaşırttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ YILDIRIM

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