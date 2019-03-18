Define Tünelinde Mahsur Kalanları Kurtarma Çalışmaları

Silivri'de, tarihi eser bulmak amacıyla kazdıkları tünelde mahsur kalan 2 kişiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.

Alınan bilgiye göre, Gümüşyaka Mahallesi'nde kiraladıkları yazlık evin bahçe kısmında kazı yapan 5 kişiden 2'sinin zehirlenerek tünel içinde mahsur kalması üzerine dün AFAD ekiplerince başlatılan çalışmalara devam edildi.

Tünelin yaklaşık 6 metre derinliğinde 120 metre uzunluğunda belirtilirken, mahsur kalanların yakınları çalışmanın yapıldığı alanda bekleyişini sürdürdü.

Havanın kararması nedeniyle ara verilen çalışmalara yarın yeniden başlanacak.

Olay

Gümüşyaka Mahallesi'ndeki olayla ilgili İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, kiraladıkları yazlık evin bahçe kısmında kazı yapan 5 kişiden 2'sinin karbonmonoksit gazından zehirlenerek tünel içinde mahsur kaldığı belirtilmişti.

Silivri Kaymakamı Ali Partal da olayla ilgili 3 kişinin gözaltına alındığını, Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma yürüttüğünü ifade ederek, "İçeride gaz ölçümleri yapılıyor, kamera ile tespit yapılacak. Güvenli ortam olduktan sonra giriş olacak. Kazılar devam ediyor, içerideki gazın da dışarıya çıkması gerekiyor." bilgisini vermişti.

Kaynak: AA