Define kazısındaki cinayetin şüphelileri adliyede

ESKİŞEHİR'de, define bulma amacıyla yapılan izinsiz kazıda, dövülerek öldürülen Mehmet Sarıoğlu (52) ve kazıda önlerine çıkan kayayı parçalamak isterken meydana gelen patlamada Ömer K.'nin yaralanması ile ilgili başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 5 şüpheli ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri, "Kanımızı aldık, kanımızı. O bizim kanımız, kanımız" diye bağırdı. Şüphelilerin yakınları ise "Kardeşim sizlik bir şey yok, başınızı eğmeyin. Sizlik bir şey yok" diye karşılık verdi.

Eskişehir'de oturan Mehmet Sarıoğlu, Murat K., Sevinç E., Servet K., Ömer K., Kaan K. ve Bekir K. akşam define bulma amacıyla iki otomobille Mihalgazi ilçesi Sakarıılıca Mahallesi Parmaklı mevkisine gitti. Burada izinsiz kazı yapan şüpheliler önlerine çıkan kayayı patlatmak istediği sırada el yapımı olduğu tespit edilen patlayıcı infilak etti. Define arayan şüphelilerden Ömer K. yüzünden ve elinden ağır yaralanarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Patlamanın ardından şüpheliler arasında çıkan tartışmada Mehmet Sarıoğlu ağır yaralanan Ömer K.'nin kardeşleri Kaan K. ve Bekir K. tarafından dövüldü. Şüpheliler ağır yaralanan Sarıoğlu'nu 26 VK 734 plakalı otomobille Tepebaşı ilçesi Koyunlar Mahallesi'ne götürüp, 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri Sarıoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

'KANIMIZI ALDIK, KANIMIZI'Eskişehir Jandarma Komutanlığı ekipleri başlattıkları soruşturma kapsamında Sevinç E., Murat K. Servet K., Kaan K. ve Bekir K.'yi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilerek ifadeleri alınan şüpheliler işlemlerinin ardından 'patlayıcı madde bulundurmak, kasten öldürme, izinsiz kazı yapmak' suçlarından Eskişehir Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden biri "Kanımızı aldık, kanımızı. O bizim kanımız, kanımız" diye bağırdı. Şüphelilerin yakınları ise "Kardeşim sizlik bir şey yok, başınızı eğmeyin. Sizlik bir şey yok" diye karşılık verdi.AMONYUM NİTRATLI GÜBREYLE PATLATMIŞLAR

Eskişehir Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme Timi ve Mihalgazi İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş ekiplerince, olay yerinde ve olayda kullanılan araçlarda yapılan detaylı aramada akü, ara kablosu, altın arama dedektörü, tablet bilgisayar, portatif vinç, halat, çekiç, levye, kazma, kürek ve patlatma işleminde kullanılan yaklaşık 500 gram amonyum nitratlı gübre ele geçirildi. Elinden ve gözünden yaralanan Ömer K.'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü belirtildi. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Engin ÖZMEN