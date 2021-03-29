Define bulmak amacıyla kulübede kuyu açan 4 kişi suçüstü yakalandı
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Define bulmak amacıyla kulübede kuyu açan 4 kişi suçüstü yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Alişan KOYUNCU - Haberler | Güncel
Define bulmak amacıyla kulübede kuyu açan 4 kişi suçüstü yakalandı

KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde, ormanlık alanda bulunan kulübenin içerisinde define bulmak amacıyla kuyu kazan 4 kişi, suçüstü yakalandı.

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KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde, ormanlık alanda bulunan kulübenin içerisinde define bulmak amacıyla kuyu kazan 4 kişi, suçüstü yakalandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karamürsel Tepeköy Mahallesi'nde ormanlık alanda kulübe içerisinde izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan incelemelerin ardından kulübeye baskın yapan polis, kulübe içerisinde kurdukları vinç ile kuyu içerisine giren ve dedektör ile altın arayan 4 kişiyi suçüstü yakaladı. Olayla ilgili 4 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. 


Define bulmak amacıyla kulübede kuyu açan 4 kişi suçüstü yakalandı
Define bulmak amacıyla kulübede kuyu açan 4 kişi suçüstü yakalandı
Define bulmak amacıyla kulübede kuyu açan 4 kişi suçüstü yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alişan KOYUNCU

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