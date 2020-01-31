Define avcıları suçüstü yakalandı
Haberler » Güncel » Define avcıları suçüstü yakalandı - Haber

Define avcıları suçüstü yakalandı

MERSİN'in Silifke ilçesinde, sit alanında izinsiz kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı.

31.01.2020 09:56 | Son Güncelleme: 31.01.2020 09:56
Define avcıları suçüstü yakalandı

MERSİN'in ilçesinde, sit alanında izinsiz kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı.

Silifke ilçesi Uzuncaburç Mahallesi'ndeki sit alanı içerisinde izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine İlçe Komutanlığı ekipleri bölgeye gitti. Jandarma bölgede dedektör ve çapalarla define arayan 2 şüpheliyi suçüstü yakaladı. İkilinin üzerinde 80 sikke ve 33 farklı metal materyal  bulundu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, serbest bırakıldı.


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler