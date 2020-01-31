Define avcıları suçüstü yakalandı
MERSİN'in Silifke ilçesinde, sit alanında izinsiz kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı.
MERSİN'in Silifke ilçesinde, sit alanında izinsiz kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı.
Silifke ilçesi Uzuncaburç Mahallesi'ndeki sit alanı içerisinde izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgeye gitti. Jandarma bölgede dedektör ve çapalarla define arayan 2 şüpheliyi suçüstü yakaladı. İkilinin üzerinde 80 sikke ve 33 farklı metal materyal bulundu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, serbest bırakıldı.