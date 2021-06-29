Deepfake nedir? Deepfake nasıl yapılıyor? Yapay zeka ile deepfake birlikte mi çalışır?

Bilgisayarlar gerçekliği simüle etmede giderek daha iyi hale geliyor. Örneğin modern sinema, bir zamanlar yaygın olan pratik konumlar ve aksesuarlar yerine, ağırlıklı olarak bilgisayar tarafından oluşturulan setlere, manzaralara ve karakterlere dayanır ve çoğu zaman bu sahneler büyük ölçüde gerçeklikten ayırt edilememekte. Peki nedir bu deepfake? Deepfake nasıl yapılıyor?

Deepfake nedir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Son zamanlarda, deepfake teknolojisi manşetlere çıkıyor. Bilgisayar görüntülerindeki en son yineleme olan derin sahtekarlıklar, yapay zeka (AI), kaydedilen videoda bir kişinin benzerliğini başka biriyle değiştirmek üzere programlandığında oluşturulur.

DEEPFAKE NEDİR?

"Deepfake" terimi, bir AI biçimi olan "derin öğrenme" teknolojisinden gelir. Büyük veri kümeleri verildiğinde sorunları nasıl çözeceklerini kendilerine öğreten derin öğrenme algoritmaları, gerçekçi görünen sahte medya oluşturmak için video ve dijital içerikteki yüzleri değiştirmek için kullanılır.

Deepfake oluşturmak için birkaç yöntem vardır, ancak en yaygın olanı, yüz değiştirme tekniği kullanan otomatik kodlayıcıları içeren derin sinir ağlarının kullanımına dayanır. Deepfake'in temeli olarak kullanmak için önce bir hedef videoya, ardından hedefe eklemek istediğiniz kişinin video kliplerinden oluşan bir koleksiyona ihtiyacınız var.

Videolar tamamen ilgisiz olabilir; örneğin hedef bir Hollywood filminden bir klip olabilir ve filme eklemek istediğiniz kişinin videoları YouTube'dan indirilen rastgele klipler olabilir.

Otomatik kodlayıcı, kişinin çeşitli açılardan ve çevresel koşullardan nasıl göründüğünü anlamak için video klipleri incelemek ve ardından ortak özellikler bularak bu kişiyi hedef videodaki kişiyle eşleştirmekle görevli derin öğrenme AI programıdır.

Bu karışıma, derin sahtekarlıktaki herhangi bir kusuru birden fazla turda algılayan ve geliştiren ve derin sahte dedektörlerin bunları çözmesini zorlaştıran, Üretken Düşman Ağları (GAN'lar) olarak bilinen başka bir makine öğrenimi türü eklenir.

GAN'lar ayrıca, gerçek olanı taklit eden yeni örneklerin acı verici derecede doğru sonuçlarla nasıl geliştirileceğini "öğrenmek" için büyük miktarda verinin çalışmasına dayanan, derin sahtekarlıkların oluşturulması için popüler bir yöntem olarak kullanılır.

Çin uygulaması Zao, DeepFace Lab, FaceApp (yerleşik AI tekniklerine sahip bir fotoğraf düzenleme uygulaması), Face Swap ve o zamandan beri özellikle tehlikeli olan DeepNude gibi birkaç uygulama ve yazılım yeni başlayanlar için bile deepfake oluşturmayı kolaylaştırıyor. Kadınların sahte çıplak görüntülerini oluşturan uygulama.

Bir yazılım geliştirme açık kaynak topluluğu olan GitHub'da çok sayıda derin sahte yazılım bulunabilir. Bu uygulamalardan bazıları tamamen eğlence amaçlı kullanılır - bu nedenle derin sahte oluşturma yasa dışı değildir - diğerlerinin kötü niyetli olarak kullanılması çok daha olasıdır.

Pek çok uzman, gelecekte teknoloji geliştikçe derin sahtekarlıkların çok daha karmaşık hale geleceğine ve seçim müdahalesi, siyasi gerilim ve ek suç faaliyetleriyle ilgili olarak halka daha ciddi tehditler getirebileceğine inanıyor.

DEEPFAKE NE DEMEK?

Deepfakes, mevcut bir görüntü veya videoda yer alan bir kişinin, yapay sinir ağları kullanarak bir başka kişinin görüntüsü ile değiştirildiği bir medya türüdür. Sıklıkla, otomatik kodlayıcılar ve üretken çekişmeli ağlar (GAN'lar) olarak bilinen makine öğrenme tekniklerini kullanarak mevcut medyanın kaynak medya üzerinde birleştirilmesi ve üst üste konması ile üretilirler. Deepfakes, "deep learning" (derin öğrenme) ve "fake" (sahte) kelimelerden türetilmiş bir birleşik kelimedir.

Deepfakes, ünlülerin sahte pornografik videolarında, intikam pornosunda, sahte haberlerde, aldatmacalarda ve finansal sahtekarlıklarda kullanıldığı için yaygın ilgi görmüştür. Bu tarz kullanımların tespit edilmesi ve sınırlandırılması için hem endüstri hem de hükümetten tepkiler gelmiştir.

DEEPFAKE TÜRKÇESİ NEDİR?

Deepfake kelimesi İngilizce deep (derin öğrenme) ve fake (sahte) kelimelerinin birleşimiyle oluşan bir kelime olarak biliniyor. Yani sahte öğrenme, öğretme olarak isimlendirilebilir.