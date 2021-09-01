Deep Rock Galactic'e mod sistemi geldi

Mod desteği Deep Rock Galactic'e geldi ve oyuncular artık co-op halinde modlu bir oyunun tadını çıkaracaklar.

Steam'deki son güncellemede Ghost Ship Games, farklı mod türlerini ayırt etme hile yapmanın bu deneyimin bir parçası olmadığından emin olmak istiyorlar.

Stüdyo, modlar XP2yi arttırdığında veya görevlerde ödülleri arttırdığında, oyun içi öğelerin kilidini açmak için normal süreci atladığında veya ilerleme hızını arttırdığında hile yaptığı düşünülecek.

HİLE YERİNE GEÇECEK MODLAR ENGELLENECEK

Bunlardan herhangi birini yapan veya ilerleme deneyimini herhangi bir şekilde değiştiren modlar "Sandbox" kategorisine yerleştirilecektir.

Ghost Ship, onaylanan modların yeni, daha zorlu oyun modları ekleyebileceğini, silah istatistiklerini değiştirebileceğini veya vanilya oyununun ilerleme yolunda etkisi olmayan diğer ılımlı değişiklikler yapabileceğini açıklıyor. Kısacası oyunun genel hattını bozmadan devam etmesini sağlayacak tüm modlara izin veriliyor.

Deep Rock Galactic modları mod.io sitesinde 152 adet mod bulunuyor. Siteye girerek oyununuza mod kurabilirsiniz.

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