Eşinin dedikodusunu yapan arkadaşını öldüren kocaya müebbet hapis cezası verildi
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Eşinin dedikodusunu yapan arkadaşını öldüren kocaya müebbet hapis cezası verildi

Bursa'da, çocukluk arkadaşının eşi hakkında dedikodu yaptığı gerekçesiyle sokak ortasında pompalı tüfekle öldüren şahıs müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

09.06.2020 14:39 | Son Güncelleme: 09.06.2020 14:59

Bursa'da, çocukluk arkadaşı Ömer Sabak'ı (28) eşi hakkında dedikodu yaptığı gerekçesiyle sokak ortasında pompalı tüfekle vurarak öldüren Murat Kanşıray (29) müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Son sözü sorulduğunda "Sözüm yoktur" yanıtı veren Kanşıray'ın cezasında, 'iyi hal' ve 'tahrik indirimi' uygulanmadı.

EŞİNİN DEDİKODUSUNU YAPTIĞI İDDİASIYLA ARKADAŞINI ÖLDÜRDÜ

2017 yılının temmuz ayında, Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi'ndeki Erciyes Sokak'ta meydana gelen olayda, Murat Kanşıray, sokakta karşılaştığı çocukluk arkadaşı Ömer Sabak ile eşi hakkında dedikodu yaptığı gerekçesiyle tartıştı. Tartışmanın ardından ayrılan ikili, bir süre sonra kahvehanede karşılaştı. Yeniden çıkan tartışmada Murat Kanşıray, Ömer Sabak'a, otomobilinin bagajından çıkardığı pompalı av tüfeği ile ateş etti. Ömer Sabak, olay yerinde yaşamını yitirirken, otomobiliyle kaçmaya çalışan Murat Kanşıray, yakalanarak gözaltına alındı. Kanşıray, tutuklanarak cezaevine koyuldu.

Eşinin dedikodusunu yapan arkadaşını öldüren kocaya müebbet hapis cezası verildi
Ömer Sabak

"GAİPTEN SESLER DUYUYORDUM"

Bursa 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında 'kasten adam öldürmek' suçundan müebbet hapis cezası talebiyle dava açılan Murat Kanşıray, bugün görülen karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Cezaevinden SEGBİS ile duruşmaya katılan Kanşıray, "Ömer, cinayetten önceki 8 ayda eşim hakkında ileri geri laflar konuşuyordu. Ben psikolojik sorunları bulunan ve ilaç alan biri olduğum için bu lafları kafama takıyordum. O gece gaipten sesler duyuyordum. Ömer beni öldürecek şüphesine kapıldım. Dışarıda kendisi ile karşılaştım. Ömer bana küfredince tüfeğimle ona bir el ateş ettim. Sonrasını hatırlamıyorum" şeklindeki ifadesini tekrarladı.

İstanbul Adli Tıp ve Gözlem İhtisas Dairesi Üst Kurulu'nca akli dengesinin yerinde olduğu tespit edilen Murat Kanşıray, son sözünün sorulması üzerine "Sözüm yoktur" dedi.

MÜVEKKİLİM AKIL HASTASI

Müşteki avukatı Özgür Atabay, sanığın nitelikli adam öldürme suçundan cezalandırılmasını isterken sanık avukatı Nalan İbadullayev, müvekkilinin akıl hastası olduğunu, 2 defa intihara kalkıştığını, buna rağmen akli dengesinin yerinde olduğuna dair raporlar verildiğini öne sürerek, verilecek cezada iyi hal ve tahrik indirimi uygulanmasını talep etti.

Mahkeme, tutuklu sanığı 'iyi hal' ve 'tahrik indirimi' uygulamadan müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Eşinin dedikodusunu yapan arkadaşını öldüren kocaya müebbet hapis cezası verildi

Kaynak: DHA

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