Dedesiyle balık tutmaya giden halil, düştüğü baraj gölünde kayboldu (2)

Dedesiyle balık tutmaya giden halil, düştüğü baraj gölünde kayboldu (2)

CANSIZ BEDENİ BULUNDUBursa'nın İnegöl ilçesinde, dedesi Mervan Muhammed Aga ile balık tutmaya gittiği Boğazköy Barajı'nda göle düşerek, kaybolan Suriyeli Halil el Halil'in (9) suda cansız bedeni bulundu.

28.08.2019 17:56
Dedesiyle balık tutmaya giden halil, düştüğü baraj gölünde kayboldu (2)

CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, dedesi Mervan Muhammed Aga ile balık tutmaya gittiği Boğazköy Barajı'nda göle düşerek, kaybolan Suriyeli Halil el Halil'in (9) suda cansız bedeni bulundu. Halil'in cesedi, sudan çıkarılırken, kıyıda bekleyen ailesi de gözyaşı döktü. 


Kaynak: DHA
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