Dedemin Fişi oyuncuları kimler? Dedemin Fişi konusu nedir?
Bu akşam Stat TV ekranlarında yayınlanacak Dedemin Fişi filmin 22 Ocak 2016 yılında gösterime giren Dedemin Fişi oyuncuları kimler? Dedemin Fişi konusu nedir?
Yönetmenliğini Meltem Bozoflu'nun, senaristliğini Murat Kepez, Eray Akyamaner, Sıla Çetindağ, Uğur Güvercin'in yaptığı ve hikâyesi Yılmaz Erdoğan'a ait olan Dedemin Fişi filmi oyuncuları kimler? Dedemin Fişi konusu nedir?
DEDEMİN FİŞİ KONUSU NEDİR?
Beyin ölümü gerçekleşen bir aile babası, yaşam destek ünitesinden ayrılmak üzereyken geniş ailesi çevresinde toplanır ve parasını bölüşmek üzere planlar yapar.
DEDEMİN FİŞİ OYUNCULARI
Ali Sunal - Rıfat Çirci/Sırat Çirci
Onur Buldu - Marif Çirci/Arif Çirci
Meltem Yılmazkaya - Döndü Şimşir/Dürdane Çirci
Alper Kul - Hicri Çirci/Hilmi Çirci
Uğur Bilgin - Remzi Çirci/Ramiz Çirci
Özge Borak - Nurgül Çirci
Ayşen Gruda
Aziz Aslan - Şinasi
Onur Atilla - Vecdi Şimşir
Doğa Rutkay - Pervin Kaya
Ayşegül Akdemir - Türkan Şimşir
Erdem Yener - Bora Çirci
Burak Topaloğlu - Ivan
İrem Sak - Kader Çirci
Kıvanç Baran Arslan - Rıza
Özlem Tokaslan - Üzerlik
Zeynep Kankonde - Semra