Dedemin Fişi oyuncuları kimler? Dedemin Fişi konusu nedir?
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Dedemin Fişi oyuncuları kimler? Dedemin Fişi konusu nedir?

Dedemin Fişi oyuncuları kimler? Dedemin Fişi konusu nedir?
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Bu akşam Stat TV ekranlarında yayınlanacak Dedemin Fişi filmin 22 Ocak 2016 yılında gösterime giren Dedemin Fişi oyuncuları kimler? Dedemin Fişi konusu nedir?

Yönetmenliğini Meltem Bozoflu'nun, senaristliğini Murat Kepez, Eray Akyamaner, Sıla Çetindağ, Uğur Güvercin'in yaptığı ve hikâyesi Yılmaz Erdoğan'a ait olan Dedemin Fişi filmi oyuncuları kimler? Dedemin Fişi konusu nedir?

DEDEMİN FİŞİ KONUSU NEDİR?

Beyin ölümü gerçekleşen bir aile babası, yaşam destek ünitesinden ayrılmak üzereyken geniş ailesi çevresinde toplanır ve parasını bölüşmek üzere planlar yapar.

DEDEMİN FİŞİ OYUNCULARI

Ali Sunal - Rıfat Çirci/Sırat Çirci

Onur Buldu - Marif Çirci/Arif Çirci

Meltem Yılmazkaya - Döndü Şimşir/Dürdane Çirci

Alper Kul - Hicri Çirci/Hilmi Çirci

Uğur Bilgin - Remzi Çirci/Ramiz Çirci

Özge Borak - Nurgül Çirci

Ayşen Gruda

Aziz Aslan - Şinasi

Onur Atilla - Vecdi Şimşir

Doğa Rutkay - Pervin Kaya

Ayşegül Akdemir - Türkan Şimşir

Erdem Yener - Bora Çirci

Burak Topaloğlu - Ivan

İrem Sak - Kader Çirci

Kıvanç Baran Arslan - Rıza

Özlem Tokaslan - Üzerlik

Zeynep Kankonde - Semra

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