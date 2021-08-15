50 yıldır dede mesleğini sürdürüyor

50 yıldır dede mesleğini sürdürüyor Sivas'ın Zara ilçesinden yaşayan Mustafa Adıgüzeloğlu, babasından ve dedesinden devraldığı ayakkabıcılık mesleğini 50 yıldır severek yapıyor Sivas'ın Zara ilçesinden yaşayan Mustafa Adıgüzeloğlu, babasından ve dedesinden devraldığı ayakkabıcılık mesleğini...

50 yıldır dede mesleğini sürdürüyor

Sivas'ın Zara ilçesinden yaşayan Mustafa Adıgüzeloğlu, babasından ve dedesinden devraldığı ayakkabıcılık mesleğini 50 yıldır severek yapıyor

SİVAS - Sivas'ın Zara ilçesinden yaşayan Mustafa Adıgüzeloğlu, babasından ve dedesinden devraldığı ayakkabıcılık mesleğini 50 yıldır severek yapıyor.

Sivas'ın Zara ilçesinde yaşayan 62 yaşındaki Mustafa Adıgüzeloğlu 12 yaşında ayakkabı ustası olan babasının yanında çalışmaya başladı. Adıgüzeloğlu, babasından devraldığı işi yıllarca severek yaptı. Babasından ve dedesinden kalan mesleği yarım asırdır sürdüren Mustafa Adıgüzeloğlu, emekli olmasına rağmen işini bırakmıyor. Gücünün yettiği yere kadar mesleğini devam ettireceğini anlatan Adıgüzeloğlu, meslekte yetiştirecek çırak olmadığını söyledi.

"Mesleğimi severek yapıyorum"

Ayakkabı ustası Mustafa Adıgüzeloğlu, "Ben 12 yaşından beri babamın yanında çalışıyordum. Babamdan öğrendim mesleği. Babam ve dedem memleketimizin en iyi sanatkarlarıydı. Emekli oldum şimdi devam ediyorum. Gücümün yettiği yere kadar çalışacağım. Bu işte çırak yok. Bir tane vardı 8 sene yanımda çalıştı ama 4-5 sene önce kaza geçirdi kaybettik. Ondan sonra daha çırak almadım. Sürdürecek kimse yok. Bizim bu işlerde büyük para kazanma sevdası yok. Ama ben mesleğimi severek yapıyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Seda Özel