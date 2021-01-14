Debisi düşen Kızılırmak'ta binlerce balık, köprü altındaki gölette toplandı
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Debisi düşen Kızılırmak'ta binlerce balık, köprü altındaki gölette toplandı

14.01.2021 10:42 | Son Güncelleme: 14.01.2021 10:46
Debisi düşen Kızılırmak'ta binlerce balık, köprü altındaki gölette toplandı

ÇORUM'un Osmancık ilçesinde kuraklık nedeniyle debisi düşen Kızılırmak'ta tarihi köprü altında toplanan binlerce sazan ve kefal balığı ilginç görüntü oluşturdu.

ÇORUM'un Osmancık ilçesinde kuraklık nedeniyle debisi düşen Kızılırmak'ta tarihi köprü altında toplanan binlerce sazan ve kefal balığı ilginç görüntü oluşturdu.

Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmak kuraklık tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. Debisi azalan nehrin geçtiği Çorum'un Osmancık ilçesinde Koyunbaba Köprüsü altında oluşan gölette binlerce sazan ve kefal balığı toplandı. Balıkların gölette toplandığı anlar ilginç görüntü oluşturdu. 


Debisi düşen Kızılırmak'ta binlerce balık, köprü altındaki gölette toplandı
Debisi düşen Kızılırmak'ta binlerce balık, köprü altındaki gölette toplandı
Debisi düşen Kızılırmak'ta binlerce balık, köprü altındaki gölette toplandı
Debisi düşen Kızılırmak'ta binlerce balık, köprü altındaki gölette toplandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf ÇINAR

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