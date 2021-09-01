Deathloop için yeni fragman yayınlandı!
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Deathloop için yeni fragman yayınlandı!

Deathloop için yeni fragman yayınlandı!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

Yayıncı Bethesda Softworks ve geliştirici Arkane Lyon, Deathloop için oyunun "yeni nesil özelliklerini" tanıtan yeni bir fragman yayınladı.

Arkane Studios tarafından geliştirilen, Bethesda tarafından yayınlanacak olan FPS oyunu, Deathloop, için yeni bir fragman yayınlandı.

Deathloop, telekinetik olarak düşmanlarını alt etmek, görünmez olmak ve zamanı geri almak için doğaüstü yetenekler kullanabilen Colt adlı bir karakteri merkezine alıyor. Oyundaki amacımız, Blackreef Adası'na gizlice girip 'Vizyonerler' olarak adlandırılan sekiz hedefinin tamamını 24 saat içinde öldürmek olacak, ancak bunu yaparken zamanda meydana gelen döngüsel çıkmazın gizemini çözmeye çalışacağız.

Deathloop, 14 Eylül 2021 tarihinde PlayStation 5 ve Windows PC için çıkış yapacak.

Oyunun, Steam sayfasına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

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DEATHLOOP TANITIM FRAGMANI

DEATHLOOP, Dishonored serisinin arkasındaki ödüllü stüdyo Arkane Lyon imzalı yeni nesil bir birinci şahıs nişancı oyunu. DEATHLOOP'ta, Blackreef Adası'nda aynı günü sonsuza dek tekrar etmeye mahkum olan iki rakip suikastçı var. Colt olarak kaçmak için tek şansınız gün sıfırlanmadan önce sekiz ana hedefi ortadan kaldırarak döngüyü sona erdirmek. Her döngüden yeni şeyler öğrenin; farklı yollar deneyin, bilgi toplayın, yeni silahlar ve yetenekler bulun. Döngüyü kırmak için ne gerekiyorsa yapın.

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Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
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